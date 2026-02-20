Dolar
43.84
Euro
51.69
Altın
5,029.56
ETH/USDT
1,943.80
BTC/USDT
67,081.00
BIST 100
13,879.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM, Somali'de milyonlarca kişinin derinleşen açlık krizi riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Direktörü Ross Smith, Somali'de milyonlarca kişinin derinleşen açlık krizi riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Muhammet İkbal Arslan  | 20.02.2026 - Güncelleme : 20.02.2026
BM, Somali'de milyonlarca kişinin derinleşen açlık krizi riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi

Geneve

BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Smith, Somali'de son derece olumsuz insani durumun yaşandığını söyledi.

"Somali'de milyonlarca insan, derinleşen açlık krizi riskiyle karşı karşıya." diyen Smith, son iki yağmur mevsiminin kurak geçtiğini, bölgede çatışma ve güvensizliğin sürdüğünü dile getirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Smith, binlerce kişinin barınma, gıda ve temel hizmetlere erişim arayışıyla evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirterek, "Tüm bunlar, Somali’deki insani yardım çalışmalarını uçurumun eşiğine getirdi." ifadesini kullandı.

Kaynakların ciddi ölçüde yetersiz olduğuna işaret eden Smith, "Yeni ve acil fon sağlanmadığı takdirde WFP’nin Somali’de yürüttüğü hayat kurtarıcı acil gıda ve beslenme yardımları birkaç hafta içinde sona erecek. Dünya, Somali’de acı çeken milyonlarca savunmasız kadın, erkek ve çocuğa dikkat etmeli." diye konuştu.

"Son 5 ayda yaklaşık yarım milyon kişi yerinden edildi"

Somali’de nüfusun dörtte birine karşılık gelen 4,4 milyon kişinin kriz seviyesinde veya daha ağır gıda güvensizliğiyle karşı karşıya bulunduğunu belirten Smith, yaklaşık 2 milyon çocuğun akut yetersiz beslenmeden etkilendiğini bildirdi.

"Son 5 ayda yaklaşık yarım milyon kişi yerinden edildi." diyen Smith, şunları dile getirdi:

"Kaynak yetersizliği, sağlayabildiğimiz hayati yardımı tekrar tekrar azaltmak zorunda kalmamıza neden oldu. Fon yetersizliği nedeniyle 2025 yılında gıda ve beslenme yardımımızı yarıdan fazla azaltmaktan başka seçeneğimiz yoktu. Şu anda kriz düzeyinde açlıkla karşı karşıya olan 4,4 milyon kişiden sadece 640 binine yardım ediyoruz. Bu, geçen yıl bu zamanlarda WFP'nin acil gıda yardımıyla desteklediği 2,2 milyon kişiden çok daha düşük."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Senede Bir Gün" kampanyası Türk savunma sanayisine güç katıyor
Elmalı Barajı'nın kıyısındaki atıklar çevre kirliliğine neden oldu
KVKK, 6 sosyal medya platformu hakkında çocukların korunması adına resen inceleme başlattı
Hafta sonu yurt genelinde yeni yağışlı sistem etkili olacak
İstanbul'da dron destekli taralı alan ve şerit ihlali denetiminde 842 araca ceza
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

BM, Somali'de milyonlarca kişinin derinleşen açlık krizi riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi

BM, Somali'de milyonlarca kişinin derinleşen açlık krizi riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi

DMM'den, Somali'deki petrol arama faaliyetlerine ilişkin açıklama

Somali Başbakanı Barre, Çağrı Bey gemisinin ülkesi için tarihi önem taşıdığını belirtti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali'ye giden Çağrı Bey sondaj gemisi personeline başarı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali'ye giden Çağrı Bey sondaj gemisi personeline başarı diledi
Çağrı Bey sondaj gemisi ilk görev yeri Somali'ye uğurlandı

Çağrı Bey sondaj gemisi ilk görev yeri Somali'ye uğurlandı

Somali'de Türk Büyükelçiliğinde özel gereksinimli çocuklar için film günü düzenlendi

Somali'de Türk Büyükelçiliğinde özel gereksinimli çocuklar için film günü düzenlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet