Dünya

Somali'de Türk Büyükelçiliğinde özel gereksinimli çocuklar için film günü düzenlendi

Somali’de eğitim, sağlık ve sosyal destek alanlarında faaliyet gösteren Yasmin Vakfı ile Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği tarafından 35 işitme engelli çocuğa yönelik özel film gösterimi yapıldı.

Mohamud İsmail Kulane  | 14.02.2026 - Güncelleme : 14.02.2026
Somali'de Türk Büyükelçiliğinde özel gereksinimli çocuklar için film günü düzenlendi Fotoğraf: Mohamud Ismail Kulane/AA

Sudan

Başkent Mogadişu’daki Türkiye Büyükelçiliği yerleşkesinde düzenlenen programa, Somali Eğitim, Kültür ve Yükseköğretim Bakanı Farah Sheikh Abdulkadir, Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçisi Alper Aktaş, Mogadişu Belediye Başkan Yardımcısı İsse Mohamud Gure, Yasmin Vakfı yetkilisi Abdullahi Ali Americo, özel gereksinimli çocuklar ve çok sayıda davetli katıldı.

Somali Eğitim, Kültür ve Yükseköğretim Bakanı Abdulkadir, programdaki konuşmasında, özel gereksinimli bireylerin toplumdaki rolüne dikkati çekerek, "Özel gereksinimli insan hayatında hiçbir şey yapamaz diye bir şey yok çünkü bazen engelli insanların engelli olmayan insanlardan daha çok iş yaptıkları olmuştur." ifadesini kullandı.

Abdulkadir, Bakanlık olarak özel gereksinimli bireyler için kitap hazırladıklarını ve çok yakında yayımlanacağını söyledi.

Özel gereksinimli bireylerin toplumdaki temsiline önem verdiklerini vurgulayan Abdulkadir, "Bizler özel gereksinimli kardeşlerimizin öğretmenlerden, yöneticilerden olmalarını istiyoruz. Zaten şu anda da varlar." şeklinde konuştu.

Büyükelçi Aktaş ise Yasmin Vakfını Somali'nin en değerli kurumlarından biri olarak gördüklerini dile getirdi.

Türkiye ile Somali arasındaki ilişkilere değinen Aktaş, "Somali ile ilişkilerimiz artık kardeşlikten öte bir kader birliği olmuştur." dedi.

Mogadişu Belediye Başkan Yardımcısı Gure de etkinliğe katkı sunanlara teşekkür ederek, "Her zaman engelli çocuklarımızın yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Yasmin Vakfı yetkilisi Abdullahi Ali Americo ise Türkiye’nin desteğine dikkati çekerek, "Özellikle ihtiyaç sahiplerini desteklerken Türk kardeşlerimiz hep yanımızda olmuşlardır, onlara teşekkür ederim." diye konuştu.

Konuşmaların ardından işitme engelli çocuklar için özel olarak hazırlanan film gösterimi gerçekleştirildi.

Program kapsamında çocuklara çeşitli ikramlar sunuldu. Etkinlik, çocukların sosyal hayata katılımını desteklemeyi amaçlıyor.

Yasmin Vakfı, Somali’nin eski diplomatlarından ve halihazırda Mogadişu Limanı Genel Müdürü olarak görev yapan Mohamed Ali Nur (Americo) ve ailesi tarafından 2010 yılında kuruldu. Vakıf, 1992 yılında silahlı bir soygun sırasında hayatını kaybeden kızları Yasmin’in anısını yaşatmak amacıyla hayata geçirilen, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak Somali’de eğitim, sağlık, çevre koruma ve sosyal destek alanlarında faaliyet yürütüyor.

