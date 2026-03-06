Dolar
44.08
Euro
51.08
Altın
5,084.24
ETH/USDT
2,064.00
BTC/USDT
70,540.00
BIST 100
12,974.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel Aviv’den yayındayız İran’ın başkenti Tahran’da cuma namazı sonrası ABD ve İsrail’e yönelik protesto gösterisi düzenleniyor İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Kudüs'ten yayındayız
logo
Dünya

Hayırseverlerin gönderdiği bayramlıklar Somali'de yetim çocukların yüzünü güldürdü

Ramazanda da Somali'de yardım faaliyetlerini sürdüren Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), yetimhanelerde kalan 2 bin 50 çocuğa bayramlık giysi ulaştırdı.

Halil İbrahim Sincar  | 06.03.2026 - Güncelleme : 06.03.2026
Hayırseverlerin gönderdiği bayramlıklar Somali'de yetim çocukların yüzünü güldürdü Fotoğraf: Halil İbrahim Sincar/AA

Mogadişu

TDV, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) işbirliğinde, "Kardeşlerini Unutma, Beklenen Sensin" temasıyla 2026 yılı ramazan ayı yardım programları kapsamında yerel halkın ihtiyaçlarını belirleyerek önemli adımlar atıyor.

Bu kapsamda hayırseverlerin desteğiyle Somali'de çoğunluğu yetimhanelerde kalan 2 bin 50 çocuğun ölçüleri alınarak, bayram kıyafetleri hazırlandı.

Erkek ve kız çocukları için ayrı ayrı hazırlanan kıyafetler, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Ömer Faruk Arslan, TDV Somali Temsilcisi Osman Türk ve gönüllüler tarafından, 9 farklı bölgedeki yetimhanelerde kalan çocuklara dağıtıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Görevliler yakından ilgilendikleri çocuklara şeker, balon ve kırtasiye malzemesi de hediye etti.

"Çocukların belki de ilk bayramlıkları"

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Arslan, AA muhabirine, vakfın Afrika'nın doğusunda Somali'de 2026 yılı ramazan faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.

Bu kapsamda pek çok alanda yaptıkları çalışmaların yanında çocuklar için bayramlık dağıtımı da gerçekleştirdiklerini ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

"Burada yetim çocuklarımıza bayram sevincini bir nebze olsun yaşatabilmek için bedenlerine uygun kıyafetler hazırladık, özenle paketledik ve kendilerine takdim ediyoruz. Çocuklarımızın yüzlerindeki gülümsemeyi görüyor olmaktan da büyük mutluluk duyduk. Somali genelinde 2 bin 50 yetim çocuğumuza Ramazan Bayramı öncesinde bayramlık kıyafet yardımını ulaştırdık. Hayırsever kardeşlerimize yetimlere sunmuş oldukları bu destek için teşekkür ediyoruz."

Arslan, dağıtımların 9 bölgede yapıldığını belirterek, "Somali'de maddi imkansızlıklar nedeniyle çocuklar yetimhanelerde barınıyor. Çok fazla kıyafet ve benzeri ihtiyaçlarını gideremiyorlar. Burada dağıttığımız bayramlıklar çocukların belki de ilk bayramlıkları. Onlara bayramlıklarını verdiğimizde yüzlerindeki sevinci görmek büyük bir mutluluk vesilesi." dedi.

"Türk kardeşlerimizden gelen bayramlıklar çocuklarımızı sevindirdi"

Asker olan eşi Amir Hüseyin Vesuge'yi geçen yıl terör saldırısında kaybeden 3 çocuk annesi Nimo Muhammed Osman, bu yardımdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları söyledi:

"Eşim vatanı için mücadele ederken 2025'te vefat etti. Yetimhanede 3 çocuğum okuyor. Çocuklarıma bayramlık almakta zorlanıyordum. Türk kardeşlerimizden gelen hediye bayramlıklar hem bizi hem çocuklarımızı sevindirdi. Allah Türk milletinden, Türkiye Diyanet Vakfından razı olsun."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MEB'in "Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı" için başvurular başladı
Hakkari'de geçen yıldan bu yana yaklaşık 3 bin kişi bağımlılığa karşı bilgilendirildi
Yükümlüler fındıkta verimin artması için aldıkları eğitimle üretime katkı sunacak
İŞKUR, 123 bin 545 NEET gencini iş hayatına kazandırdı
Son yağışlarla su seviyesi yükselen Bafa Gölü'nde balık çoğaldı

Benzer haberler

Hayırseverlerin gönderdiği bayramlıklar Somali'de yetim çocukların yüzünü güldürdü

Hayırseverlerin gönderdiği bayramlıklar Somali'de yetim çocukların yüzünü güldürdü

Türkiye Diyanet Vakfı, Tanzanya'daki yardımlarını artırarak sürdürüyor

Somali'de meclis yeni anayasayı kabul etti

Türkiye Diyanet Vakfı, Tanzanya'da ihtiyaç sahiplerinin hem kapısını hem de gönlünü çalıyor

Türkiye Diyanet Vakfı, Tanzanya'da ihtiyaç sahiplerinin hem kapısını hem de gönlünü çalıyor
Kara kıtanın "albino" çocuklarının yüzünü Türk Diyanet Vakfı güldürdü

Kara kıtanın "albino" çocuklarının yüzünü Türk Diyanet Vakfı güldürdü
Türkiye Diyanet Vakfı, Somali'de ihtiyaç sahibi 8 bin 250 aileye gıda yardımı yaptı

Türkiye Diyanet Vakfı, Somali'de ihtiyaç sahibi 8 bin 250 aileye gıda yardımı yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet