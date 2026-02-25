Dolar
43.87
Euro
51.78
Altın
5,177.63
ETH/USDT
1,997.80
BTC/USDT
67,031.00
BIST 100
13,809.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul’da trafik yoğunluğu %81’e ulaştı. Bayrampaşa’dan yayındayız.
logo
Dünya

Somali’de 6,5 milyon kişi şiddetli açlık riskiyle karşı karşıya

Somali'de şiddetli kuraklık, çatışmalar ve azalan küresel insani yardım nedeniyle yaklaşık 6,5 milyon kişinin şiddetli açlıkla karşı karşıya kalacağı bildirildi.

Gülsüm İncekaya  | 25.02.2026 - Güncelleme : 25.02.2026
Somali’de 6,5 milyon kişi şiddetli açlık riskiyle karşı karşıya

İstanbul

Federal hükümet ve BM kuruluşları yaptıkları açıklamada, Somali'de insani krizinin daha da derinleştiği belirtildi.

Açıklamada, Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırma raporundan elde edilen verilere göre mart ayı sonuna kadar Somali'de yaklaşık 6,5 milyon insanın kötüleşen kuraklık, çatışmalar ve küresel yardım kesintileri nedeniyle şiddetli açlıkla karşı karşıya kalacağı aktarıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

2026'da 5 yaşın altındaki 1,84 milyon çocuğun akut yetersiz beslenmeden muzdarip olacağı kaydedilen raporda, bunların yaklaşık 500 bininin ise ağır derecede yetersiz besleneceği hatırlatıldı.

Görüşlerine yer verilen BM’nin Somali İnsani Koordinatörü George Conway ve Somali Afet Yönetimi Ajansı Komiseri Mohamud Moallim Abdulle, hayat kurtarıcı desteğin acilen artırılması gerektiğini söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hava sıcaklıkları yurt genelinde hissedilir derecede azalacak
İstanbul'da iftar öncesi trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı
Yabancılara usulsüz vatandaşlık kazandıran suç örgütü üyelerine dava
Marmaray'da ramazan ayı boyunca ek sefer düzenlenecek
AK Parti'nin seçim çalışmasındaki silahlı saldırıya ilişkin davada ara karar
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Somali’de 6,5 milyon kişi şiddetli açlık riskiyle karşı karşıya

Somali’de 6,5 milyon kişi şiddetli açlık riskiyle karşı karşıya

Çağrı Bey sondaj gemisinin Somali misyonu: Türkiye'nin enerji ve jeopolitik açılımı

BM: Ukrayna'da şimdiye kadar 15 binden fazla sivil öldürüldü, 41 binden fazla kişi yaralandı

Akademisyen Alegöz'e göre Türkiye, Afrika'da kalıcı kapasite üretmeye odaklanıyor

Akademisyen Alegöz'e göre Türkiye, Afrika'da kalıcı kapasite üretmeye odaklanıyor
BM: Ocak 2023'ten bu yana Batı Şeria'da 4 bin 700'den fazla insan yerinden edildi

BM: Ocak 2023'ten bu yana Batı Şeria'da 4 bin 700'den fazla insan yerinden edildi
BM, Somali'de milyonlarca kişinin derinleşen açlık krizi riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi

BM, Somali'de milyonlarca kişinin derinleşen açlık krizi riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet