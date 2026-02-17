Dolar
Teknoloji Ekosistemi Stratejik Diyalog Toplantısı
logo
Dünya

Somali Başbakanı Barre, Çağrı Bey gemisinin ülkesi için tarihi önem taşıdığını belirtti

Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre, Türkiye’nin derin deniz sondaj gemisi Çağrı Bey’in Somali açıklarında başlatacağı faaliyetlerin, kaynakların ekonomiye kazandırılması ve kalkınmanın hızlandırılması açısından tarihi önem taşıdığını ifade etti.

Mohamud Ismail Kulane  | 17.02.2026 - Güncelleme : 17.02.2026
Somali Başbakanı Barre, Çağrı Bey gemisinin ülkesi için tarihi önem taşıdığını belirtti

Mogadişu

Başbakan Barre, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Somali halkının uzun yıllardır ülkenin doğal kaynak zenginliğinin somut sonuçlara dönüşmesini beklediğini belirtti.

Somali halkının nesiller boyunca "Somali’nin zengin doğal kaynaklara sahip olduğu" anlatısını duyarak büyüdüğünü ve yıllarca bu kaynakların çıkarılması vaadinin gerçeğe dönüşmesini beklediğini kaydeden Barre, "Bu bekleyiş artık sona ermektedir. Daha iyi günler ufukta görünmektedir." ifadesini kullandı.

Barre, şöyle devam etti:

"Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, tarihi derin deniz sondaj misyonu kapsamında kendi sularının ötesindeki ilk destinasyon olarak Somali’yi seçmesinden dolayı Türk kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Bu karar, stratejik tercih olmanın ötesinde mesafeleri aşan güvenin sembolü ve kardeşlik ile daha iyi gelecek inancı temelinde gelişen Türkiye-Somali ortaklığının göstergesi."

Çağrı Bey gemisinin çalışmalara başlamasıyla ülkede büyük bir ekonomik dönüşüm sürecinin başlangıcına tanıklık ettiklerini vurgulayan Barre, "Bu, doğal zenginliklerimizin ulusal güce dönüşmeye başladığı ve kaynaklarımızın nihayet halkımızın uzun süredir hak ettiği etkiyi sağlamaya başladığı bir andır. Yönetimimiz, vizyonu gerçeğe dönüştürmeye, potansiyeli somut sonuçlara çevirmeye ve bu sürecin yalnızca tarihi değil, aynı zamanda gerçek anlamda dönüştürücü olmasını sağlamaya hazırdır." değerlendirmesinde bulundu.

