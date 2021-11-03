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Dünya

BM: Myanmar'daki çatışmalar nedeniyle yaklaşık 37 bin kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler, Myanmar'da yerel "halk savunma güçleri" ile ordu arasında çıkan çatışmalar nedeniyle yaklaşık 37 bin kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

İdris Sülün   | 03.11.2021
BM: Myanmar'daki çatışmalar nedeniyle yaklaşık 37 bin kişi yerinden edildi

Ankara

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Florencia Soto Nino, yaptığı basın açıklamasında, Myanmar'ın kuzeybatısındaki Chin eyaletinin yanı sıra Magway ve Sagaing bölgelerinde Myanmar ordusu ile yerel halk savunma güçleri arasındaki çatışmaların tırmanmasından duydukları endişeyi dile getirdi.

Ordunun 1 Şubat'ta yönetimi ele geçirmesinin ardından çıkan çatışmaların daha fazla yerleşim yerinin tahrip olmasına ve insanların evlerini terk etmek zorunda kalmasına neden olduğunu ifade eden Nino, insani yardım yetkililerinin, silahlı grupla ordu arasında devam eden çatışmalar nedeniyle aralarında kadınların ve çocukların da olduğu yaklaşık 37 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını ve birçoğunun çatışmaların devam etmesi korkusuyla Hindistan'a kaçmak üzere bölgeden ayrıldığını bildirdiğini aktardı.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Nino, çatışmanın taraflarını, uluslararası hukuk kapsamında sivilleri ve insani yardım görevlilerini korumaya yönelik yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar binin üzerinde kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı. Ülkede üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Öte yandan, askeri yönetime karşı direniş hareketi birçok alanda "halk savunma güçleri" kursa da çoğunlukla yerel olarak faaliyet gösteren bu güçler küçük çaplı operasyonlar yürütüyor.

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