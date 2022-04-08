Dolar
14.75
Euro
16.05
Altın
1,947.30
ETH/USDT
3,187.40
BTC/USDT
42,300.00
BIST 100
2,393.39
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

BM: Kramatorsk'ta uluslararası hukuku ağır şekilde ihlal eden saldırı kabul edilemez

BM Genel Sekreteri Guterres, Ukrayna'nın doğusundaki Kramatorsk kentinde uluslararası insan hakları ve insani hukuku ağır şekilde ihlal eden saldırının ''kabul edilemez'' olduğunu belirterek, faillerinin sorumlu tutulması çağrısı yaptı.

Betül Yürük   | 08.04.2022
BM: Kramatorsk'ta uluslararası hukuku ağır şekilde ihlal eden saldırı kabul edilemez Fotoğraf: Andrea Carrubba/AA

New York

Antonio Guterres, sözcüsü Stephane Dujarric aracılılığıyla yaptığı açıklamada, Kramatorsk'ta tahliye edilmeyi bekleyen aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların bulunduğu sivillerin ölümüne ve yaralanmasına neden olan saldırının ''kabul edilemez'' olduğunu belirtti.

Kramatorsk kentinde uluslararası insan hakları hukuku ve insani hukuku ağır şekilde ihlal eden saldırının faillerinin sorumlu tutulması çağrısı yapan Guterres, taraflara uluslararası hukukun gerektirdiği sivillerin korunması yükümlülüğünü hatırlattı.

Tahliyelerin güvenli bir şekilde yapılabilmesi ve insani erişimler için ateşkes çağrısını yineleyen Guterres, bu ''acımasız'' savaşa derhal son verilmesi gerektiğini ifade etti.

Ukrayna'nın Kramatorsk kentinde tren istasyonuna düzenlenen füze saldırısında tahliye bekleyen 5'i çocuk en az 50 sivil yaşamını yitirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'a ilişkin kamudaki normalleşme süreci ve tedbirlere dair genelge yürürlükten kaldırıldı
BioNTech’den Alman hükümetiyle acil durumlarda mRNA tabanlı aşı üretim sözleşmesi
Türkiye'de 7 bin 120 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 31 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 984 bin 571'e çıktı
İstanbul'da düşen vaka sayılarıyla yoğun bakımlar boşalıyor

Benzer haberler

Ukrayna: Buça'daki toplu mezardan çıkan 40 ceset sivillere ait

Ukrayna: Buça'daki toplu mezardan çıkan 40 ceset sivillere ait

Zelenskiy: Avrupa, her halükarda Rusya'ya ilkeli ve güçlü yaptırım uygulama zorunda kalacak

Ukrayna: Cuma günü 6 bin 665 sivil güvenli bölgelere tahliye edildi

AB, Ukrayna'nın üyeliğini hızlandırmak için süreç başlattı

AB, Ukrayna'nın üyeliğini hızlandırmak için süreç başlattı
AB, Rusya'ya karşı yaptırım listesini genişletti

AB, Rusya'ya karşı yaptırım listesini genişletti
Zelenskiy: Bu savaş hem Avrupa Birliği'ni hem de dünyayı birleştirdi

Zelenskiy: Bu savaş hem Avrupa Birliği'ni hem de dünyayı birleştirdi