Dolar
18.87
Euro
20.14
Altın
1,836.77
ETH/USDT
1,655.60
BTC/USDT
24,302.00
BIST 100
5,149.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki konteyner kenti ziyaretinde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde AFAD'ın oluşturduğu konteyner kentte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile incelemelerde bulundu, depremzedelerle görüştü. VTR
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

BM Komiseri Türk, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 8 bin 6 sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, yaklaşık bir yıl önce başlayan Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 8 bin 6 sivilin yaşamını yitirdiğini ve 13 bin 287 kişinin yaralandığını bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan   | 21.02.2023
BM Komiseri Türk, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 8 bin 6 sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı Fotoğraf: Wolfgang Schwan/AA

Cenevre

Türk, yaptığı yazılı açıklamada, 24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Savaş nedeniyle 8 bin 6 sivilin hayatını kaybettiğini ve 13 bin 287 kişinin yaralandığını belirten Türk, daha önce de Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalar nedeniyle çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini anımsattı.

Türk, "Bugün yayımladığımız bu rakamlar, geçen yıl 24 Şubat'ta Rusya'nın silahlı saldırılarının başladığı günden bu yana insanların yaşadığı kayıp ve acıları gözler önüne seriyor. Aralık 2022'de Ukrayna'yı ziyaret ettiğimde acıyı yerinde gördüm. Bizim verilerimiz buz dağının sadece görünen yüzü." değerlendirmesinde bulundu.

Sivillerin dayanılamayacak derecede büyük bedeller ödediğine değinen Türk, soğuk kış aylarında elektrik ve su kesintilerinin yaşandığını kaydetti.

"Barışa giden yolu bulmak giderek zorlaşıyor"

Ukrayna'da yaklaşık 18 milyon kişinin insani desteğe ihtiyacı olduğunu vurgulayan Türk, yaklaşık 14 milyon kişinin ise evlerinden edildiğini belirtti.

Türk, Ukrayna'da her gün uluslararası insan hakları ve uluslararası hukuk ihlali yaşandığını kaydederek, "Her gün artan acılar ve yıkımlarla barışa giden yolu bulmak giderek zorlaşıyor." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Adıyaman'da geniş bir alana konteyner kent kuruluyor
Kahramanmaraş Valiliğinden ana caddelerde enkaz kaldırma duyurusu
Kağıthane'de binanın zemin katındaki izinsiz tadilat, belediye ekiplerince durduruldu
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara psikososyal destek sağlıyor

Benzer haberler

BM Komiseri Türk, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 8 bin 6 sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı

BM Komiseri Türk, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 8 bin 6 sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı

Rusya, Kiev'e silah sağlayan ABD'yi Ukrayna'daki çatışmalara dahil olmakla suçladı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Bu savaşın (Rusya için) stratejik bir fiyasko olduğu açık

Ukrayna'da Donetsk cephesinde ABD yapımı "M109" topçu sisteminin atışları görüntülendi

Ukrayna'da Donetsk cephesinde ABD yapımı "M109" topçu sisteminin atışları görüntülendi
Japonya'dan Ukrayna'ya 5,5 milyar dolarlık acil yardım

Japonya'dan Ukrayna'ya 5,5 milyar dolarlık acil yardım
ABD, Biden'ın Kiev ziyareti konusunda Rusya'yı önceden bilgilendirdi

ABD, Biden'ın Kiev ziyareti konusunda Rusya'yı önceden bilgilendirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet