Trump, Putin'in Ukrayna'da anlaşmaya varması için "10 veya 12 günlük" yeni süre belirledi
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile bir anlaşmaya varması için "10 ya da 12 gün" süre verileceğini ve resmi açıklamayı bu gece ya da yarın yapacağını söyledi.
Londa/Moskova
Sahibi olduğu golf tesislerini gezmek için İskoçya'da yaptığı ziyarette İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya gelen Trump, görüşme öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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Trump, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, Gazze'de açlık olmadığını söyledi. Buna katılıyor musunuz?" sorusuna verdiği yanıtta, "Televizyonda gördüklerime dayanarak, pek öyle olduğunu söyleyemem çünkü o çocuklar çok aç görünüyorlar ama biz çok para ve çok yiyecek veriyoruz. Diğer ülkeler de şimdi harekete geçiyor." ifadelerini kullandı.
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Gazze'ye yardım konusunda diğer ülkelerin de elini taşın altına koyması gerektiğinin altını çizen Trump, dün Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı görüşmede, Leyen'in kendisine Avrupa ülkelerinin desteklerini "önemli ölçüde" arttıracaklarını söylediğini aktardı.
"Putin beni çok hayal kırıklığına uğrattı"
Trump, Rusya-Ukrayna konusuna ilişkin yöneltilen soruya verdiği yanıtta ise Putin'in kendisini çok hayal kırıklığına uğrattığını dile getirerek, şöyle konuştu:
"Putin ile çok kez konuştum. Onunla çok iyi anlaşıyordum ama 5 kez, her seferinde, belki 4 kez tartışmalarımız oldu. Sen (Starmer) ve ben defalarca bu konuyu çözdüğümüzü düşündüğümüzü ele aldık. Bunu defalarca hallettiğimizi düşündük ama sonra Başkan Putin çıkıp Kiev gibi bir şehre roketler fırlatmaya başladı ve bir huzurevinde ya da başka bir yerde birçok insanı öldürdü. Sokaklarda cesetler yatıyor ve ben bunun doğru yol olmadığını söylüyorum. Bakalım ne olacak. Çok hayal kırıklığına uğradım. Başkan Putin beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Bu yüzden, bakmamız gerekecek ve ona verdiğim 50 günlük süreyi kısaltacağım çünkü ne olacağını zaten biliyorum."
Trump, Putin'in Ukrayna'da anlaşmaya varması için "10 veya 12 günlük" yeni süre belirledi
Bugün ilk yaptığı açıklamada, Ukrayna'da ateşkes için Rusya'ya verdiği 50 günlük süreyi kısaltacağını söyleyen Trump, Putin'e verdiği yeni son tarihe ilişkin konuştu.
Trump, "Bugünden itibaren yaklaşık 10 veya 12 günlük yeni bir son tarih belirleyeceğim. Beklemenin bir anlamı yok. 50 gün oldu. Cömert davranmak istiyorum ama hiçbir ilerleme görmüyoruz." dedi.
Rusya-Ukrayna savaşının anlaşmayla sona ermesi gerektiğinin altını çizen Trump, bir anlaşmaya varılmaması durumunda Rusya'ya yaptırım ya da ikinci gümrük vergileri uygulayabileceğinin altını çizdi.
Trump, resmi açıklamayı muhtemelen bu akşam veya yarın açıklayacağını vurgulayarak, “Fakat beklemek için bir neden yok. Cevabın ne olacağını biliyorsanız, neden bekleyesiniz ki? Bilmiyorum, bu yaptırımlar belki de gümrük vergileri, ikincil gümrük vergileri olacak.” diye konuştu.
Gazze'deki açlık krizine ilişkin de Trump, "Birçok insanı kurtarabiliriz. O çocukların bazıları gerçekten açlıktan ölüyor. Bunu görüyorum ve bunu uyduruyor olamazsınız." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Trump, Gazze'deki açlığa çözüm olarak gıda merkezleri kuracaklarına işaret ederek, şunları söyledi:
"Eskiden Gazze Şeridi dedikleri yerdeki insani ihtiyaçlarla ilgilenmek zorundayız. Artık Gazze Şeridi olarak anılmıyor ama orası Gazze Şeridi. Gıda merkezleri kuracağız ve bunu bazı çok iyi insanlarla birlikte yapacağız ve fon sağlayacağız."
Moskova Borsası, Trump’ın Rusya açıklamalarının ardından düşüşe geçti
Öte yandan, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan Moskova Borsası (MOEX), Trump’ın açıklamalarının ardından 1,08 değer kaybederek 2.743 puanın altına inerken, dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 1,07 düşüşle 1087 puanın altına geriledi.
Rus rublesi ise dolar karşısında yüzde 0,94 değer kaybederken, dolar/ruble paritesi 80,45 seviyesine çıktı.
ABD Başkanı Donald Trump, 14 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Rusya'nın 50 gün içinde Ukrayna ile bir anlaşmaya varamaması halinde vergileri yüzde 100 artıracağını açıklamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.