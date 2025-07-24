ABD, Ukrayna ve Rusya arasında "tam ve koşulsuz" ateşkes çağrılarının devamını destekliyor
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, Ukrayna ve Rusya arasında "tam ve koşulsuz ateşkes çağrılarının devam etmesini" desteklediklerini belirtti.
Washington
Pigott, başkent Washington'da düzenlenen günlük basın toplantısında, Rusya ve Ukrayna arasında Türkiye'de gerçekleşen üçüncü tur barış müzakerelerini değerlendirdi.
Ukrayna ve Rusya arasında, İstanbul'da gerçekleşen görüşmelerle ilgili ABD'nin görüşü sorulan Pigott, "Ukrayna'nın, sivil ve kritik altyapılara yönelik tüm saldırıların tamamen durdurulması da dahil tam ve koşulsuz ateşkes çağrılarını sürdürüyoruz." dedi.
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Pigott, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmelerde iki ülke arasında mutabık kalınan esir takasıyla ilgili de şunları söyledi:
"Ayrıca, Rusya ve Ukrayna'nın, özellikle ağır hasta ve yaralılar olmak üzere, daha fazla tutuklu değişimi konusunda anlaşmaya vardığı haberini memnuniyetle karşılıyoruz."
Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da dün Rusya ile Ukrayna arasında üçüncü tur müzakereler düzenlenmişti.
Rusya'nın müzakerelerde, Ukrayna'ya çevrim içi çalışacak üç çalışma grubu oluşturmayı teklif ettiği görüşmede, en az 1200 esir askerin karşılıklı takası ve cenaze değişiminin yapılması konusunda uzlaşıya varılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.