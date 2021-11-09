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Malatya'da iki katlı bina çöktü
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Dünya

BM: İsrail 2 haftada Filistinlilere ait 22 evi yıktı veya el koydu

Birleşmiş Milletler, İsrail'in 2 hafta içinde, işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilere ait 22 evi yıktığını ya da el koyduğunu duyurdu.

Esat Fırat   | 09.11.2021
BM: İsrail 2 haftada Filistinlilere ait 22 evi yıktı veya el koydu

Kudüs

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) hazırladığı raporda, İsrail'in 2 hafta içinde Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki Filistin mülklerine yönelik yıkım ve el koyma işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

İsrail makamlarının "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle Filistinlilere ait 22 evi yıktığı veya el koyduğu belirtildi.

Raporda ayrıca 19 Ekim-1 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen yıkımlar nedeniyle 13 kişinin yerinden olduğu ve 1400'den fazla kişinin de geçim kaynakları veya hizmet olanakları açısından zarar gördüğü kaydedildi.

Filistinli ve İsrailli başta olmak üzere uluslararası insan hakları örgütleri, Tel Aviv yönetiminin, Doğu Kudüs ile Batı Şeria'nın "C" olarak sınıflandırılan bölgelerinde, Filistinlilere verilen inşaat izinlerinde kasıtlı olarak ciddi kısıtlamalara imza attığını belirtiyor.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria "A", "B" ve "C" bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C bölgesi"nde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.

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