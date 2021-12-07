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Dünya

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet: Filistin'deki insan hakları durumu felaket

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, İsrail'in işgali altındaki Filistin'de insan hakları durumunu "felaket" olarak nitelendirdi.

Betül Yürük   | 07.12.2021
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet: Filistin'deki insan hakları durumu felaket

New York

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanılması Komitesine verdiği brifingde, Gazze halkının 15 yıldır kara, deniz ve havadan ablukaya maruz kalmasının insan hakları ve insani durumu ciddi şekilde etkilediğini ifade etti.

Filistinlilerin hareket özgürlüğünün kısıtlanmasının hastane gibi temel hizmetlere erişimi güçleştirdiğini anlatan Bachelet, "İşgal ve abluka gerçeğiyle yaşayan Filistinliler, temel hak ve özgürlüklerden sistematik olarak mahrum bırakılıyor." dedi.

Yargı, yerleşimcilerin Filistinlilere şiddetini cezasız bırakıyor

Filistinlilere yönelik ölümle sonuçlanan orantısız güç kullanımından duyduğu derin endişeyi dile getiren Bachelet, sadece bu yıl Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 15 çocuğun öldürüldüğünü söyledi.

Filistin'de işlenen insan hakları ihlallerinin "kronik" şekilde cezasız kaldığını ve yargı sisteminin İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere uyguladığı şiddeti cezalandırmakta başarısız olduğunu belirten Bachelet, İsrail işgali altındaki Filistin'de insan hakları durumunun "felaket" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

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