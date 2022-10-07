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Dünya

BM İnsan Hakları Konseyi, Suriye'de sivillere yönelik ölümcül şiddeti kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nde, Suriye'de sivillere yönelik ölümcül şiddet kullanımı kınanırken, hayati insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşması çağrısı yapıldı.

Ömer Faruk Yıldız   | 07.10.2022
BM İnsan Hakları Konseyi, Suriye'de sivillere yönelik ölümcül şiddeti kınadı

Cenevre

Konseyin 51. Oturumu kapsamında Suriye'deki insani duruma dair tasarı, Konseye sunuldu.

Suriye'de sivillere yönelik ölüme yol açan şiddet kullanılmasının kınanması, ülkeye insani yardımların engelsiz ulaşması ve kayıplara karışan sivillerden haber bekleyen yakınlarına desteğin artırılmasını öngören tasarı, 6 ret oyuna karşı 25 oyla kabul edildi.

BM İnsan Hakları Konseyinin 51. Oturumu bugün sona erecek.

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