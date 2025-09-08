Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İİT-Arap Birliği Gazze Temas Grubu Komitesi Dışişleri Bakanlarından İsrail'e kınama

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Gazze Temas Grubu Komitesi Dışişleri Bakanları, İsrail'in Gazze'de Filistin halkını topraklarından zorla uzaklaştırma politikasını ve Batı Şeria'daki yasa dışı uygulamalarını şiddetle kınadı.

Damla Delialioğlu, Can Efesoy  | 08.09.2025 - Güncelleme : 08.09.2025
İİT-Arap Birliği Gazze Temas Grubu Komitesi Dışişleri Bakanlarından İsrail'e kınama

Ankara

İİT-Arap Birliği Gazze Temas Grubu Komitesi Dışişleri Bakanları tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, 1967'den bu yana işgal altında bulunan Filistin topraklarından Filistin halkının herhangi bir gerekçeyle yerinden edilmesine ilişkin İsrail tarafından beyan edilen tüm açıklamalar kesin bir dille reddedildi.

Açıklamada, "Bakanlar, ayrıca İsrail'in, Gazze'deki askeri operasyonlarını genişleterek, kuşatma ve açlığı savaş yöntemi olarak kullanarak, sivilleri ve sivil altyapıyı hedef almaya devam ederek ve halihazırda bölgesel ve uluslararası barış ile güvenliği tehdit eden çatışmayı uzatmaya ve yaymaya yönelik uygulamaları suretiyle Filistin halkını topraklarından zorla uzaklaştırma politikasını kuvvetle kınamaktadır." ifadesine yer verildi.

İsrail'in uluslararası insancıl hukuku açıkça ihlal eden eylemlerinin derhal sona erdirilmesi gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, etnik temizlik ile soykırım teşkil edebilecek suçlara karışan tüm faillerin hesap vermesi istendi.

Açıklamada, Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesinin yanı sıra İsrail'in tüm güzergah ve geçiş noktalarından insani yardımlara yönelik kısıtlamaları kaldırması gerektiğinin altı çizilerek, meşru Filistin yönetiminin Gazze'ye dönüşünün sağlanması ve Filistin halkının devlet inşası sürecinde yetkilendirilmesi ve desteklenmesi amacıyla uluslararası yardım sağlanması yönündeki çağrılar yinelendi.

"Bakanlar, İsrail'in yasa dışı uygulamalarının ve ihlallerinin uluslararası hukuka doğrudan bir tehdit teşkil ettiğini ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ile kurallara dayalı uluslararası düzenin temel ilkelerine açık bir aykırılık oluşturduğunu vurgulamaktadır." değerlendirmesine yer verilen açıklamada, Filistin halkının korunması, Gazze ve Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki topraklarında kalma hakkının güvence altına alınması ve İsrail'in yasa dışı işgaline son verilmesini temin ederek sorumluluklarını yerine getirmesi için uluslararası toplum ve BM Güvenlik Konseyine (BMGK) çağrıda bulunuldu.

Açıklamada, bakanların 4 Haziran 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devletinin kurulmasının, kendi kaderini tayin hakkının, insan hakları ve ilgili tüm uluslararası kararlar uyarınca yegane çözüm olmayı sürdürdüğünü teyit ve bağımsız Filistin Devletinin hayata geçirilmesine yönelik sarsılmaz taahhütlerini bir kez daha beyan ettikleri vurgulandı.

