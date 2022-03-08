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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

BM Genel Sekreteri'nden 'Ukrayna'daki savaşın küresel yansımaları olacak' uyarısı

Antonio Guterres, "Halihazırda zorluk çeken gelişmekte olan ülkeler, fiyatları hızla artan gıda, yakıt ve diğer temel gereksinimlerini karşılayamaz." dedi.

Betül Yürük   | 08.03.2022
BM Genel Sekreteri'nden 'Ukrayna'daki savaşın küresel yansımaları olacak' uyarısı

New York

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının sadece sivilleri etkilemekle kalmayacağı, küresel sonuçlarının da olacağı uyarısında bulundu.

Guterres, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Ukrayna'daki savaş sadece sivilleri etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda küresel yansımaları olacak. Halihazırda zorluk çeken gelişmekte olan ülkeler, fiyatları hızla artan gıda, yakıt ve diğer temel gereksinimlerini karşılayamaz."

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