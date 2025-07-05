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Bakan Yerlikaya, 3 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonda 20 şüphelinin yakalandığını bildirdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 ayrı organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 6 il ile Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen operasyonlarda 20 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Abdullah Sarica  | 05.07.2025 - Güncelleme : 05.07.2025
Bakan Yerlikaya, 3 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonda 20 şüphelinin yakalandığını bildirdi

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, elebaşılığını İ.A.Ç, Y.K. ve A.P'nin yaptığı 3 ayrı organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli Niğde, Mersin, Adana, Konya ve Muğla ile Norveç'in başkenti Oslo'da ortak operasyonlar düzenlediklerini belirtti.

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İsveç adli makamlarınca kırmızı bültenle aranan İ.A.Ç. ve Norveç adli makamlarınca kırmızı bültenle aranan Y.K'nin de arasında olduğu 20 zanlının yakalandığını duyuran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız, MASAK Başkanlığımız, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ile İsveç ve Norveç emniyet birimlerinin destekleriyle suç işlemek amacıyla örgüt kurma, uyuşturucu madde ithal etme ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik yapılan çalışmalar sonucu ortak operasyonlar düzenledik. 3 ayrı organize suç örgütüne ait 1 ton 540 kilogram uyuşturucu madde yurt dışında ortak çalışma ile yakalandı. MASAK raporlarına istinaden şüphelilere ait 53 taşınmaz, 27 araç, 15 şirket ve şirket ortaklığı tespit edilerek yaklaşık 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu."

Yerlikaya, milletin huzur ve güvenliği için organize suç örgütleri ve zehir tacirleriyle mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

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