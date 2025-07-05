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Dünya

BM raporu: PKK/YPG'li teröristler Rakka'da 14 yaşındaki çocuğu öldürdü

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG, işgal altında tuttuğu Rakka ilinde sözde kontrol noktasında "dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle 14 yaşındaki çocuğu öldürdü.

Muhammed Karabacak  | 05.07.2025 - Güncelleme : 05.07.2025
BM raporu: PKK/YPG'li teröristler Rakka'da 14 yaşındaki çocuğu öldürdü

Şam

Birleşmiş Milletler Güvenlik ve Emniyet Biriminin (UNDSS) yayımladığı raporda, olayın, terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği Rakka'nın kuzey girişinde 2 Temmuz'da yaşandığı belirtildi.

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Çocuğun öldürülmesine ilişkin bilginin medya kaynaklarına dayandığı aktarılan raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Medya kaynaklarına göre, Rakka kentinin kuzey girişindeki Şeker Fabrikası yakınlarında bulunan bir kontrol noktasında konuşlu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) üyesi, 14 yaşındaki bir çocuğa ateş açtı. Çocuğun, kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle vurularak öldürüldüğü bildirildi."

Öte yandan, yerel kaynaklardan, teröristlerin kurşunlarıyla hayatını kaybeden çocuğun Ali Abbas el-Avni olduğu ve Rakka kentinin kuzeyindeki Rumeyle Mahallesi'nde oturduğu öğrenildi.

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