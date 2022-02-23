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Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres Ukrayna'nın egemenliğine saygı duyulmasını istedi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Ukrayna sınırındaki Rus askeri ihlallerinin "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine" aykırı olduğunu belirtti.

Mücahit Oktay   | 23.02.2022
BM Genel Sekreteri Guterres Ukrayna'nın egemenliğine saygı duyulmasını istedi

New York

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'taki BM Genel Kurulu'nda dışişleri bakanlarına hitap etti.

BM'nin 25. yılında alınan "Dost İlişkiler Bildirgesi" kararına atıfta bulunan Guterres, Rusya'nın, Ukrayna'nın ayrılıkçı bölgelerinin sözde "bağımsızlığını" tanımasının BM üye devletlerinin arasındaki dostane ilişkileri tanımlayan iş birliği bildirgesine uymadığını vurguladı.

Guterres, "Genel Kurul'un diğer kararları da Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde egemenliğinin, siyasi bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün tamamen arkasındadır." ifadesini kullandı.


BM Güvenlik Konseyi'nin onayladığı Minsk antlaşmalarına da dikkati çeken Guterres, "Minsk anlaşmaları, bir dizi yaşam destek cihazı sayesinde yoğun bakım ünitesinde hayatta kalıyordu ama şimdi bu cihazların bağlantısı kesildi." dedi.

Guterres, Ukrayna'da çatışmanın genişlemesi durumunda şiddetin "görülmemiş bir ölçekte" artabileceğine, bundan en fazla kadın ve çocukların etkileneceğine işaret etti.

Salonda bulunanlara, "Bu tehlikeli durumu uçurumun ötesine taşıyacak eylem ve açıklamalara yer yoktur." şeklinde seslenen Guterres, ihtilafların barışçıl yollarla çözümüne yönelik tüm yolların denenmesi çağrısında bulundu.

Rusya'nın BM Büyükelçisinden Guterres'in açıklamalarına tepki

Rusya'nın BM Büyükelçisi Vassily Nebizia ise toplantıda yaptığı konuşmada, "BM Genel Sekreteri birkaç gündür Doğu Ukrayna'da olup bitenler hakkında açıklamalar yapıyor ve söylediği şeyler göreviyle bağdaşmıyor." dedi.

Rusya Büyükelçisi, "İstatistiklere, verilere ve diğer kriz dosyalarına baktık ve Genel Sekreter'in görev tanımının Ukrayna hakkında söylediklerine benzer açıklamalar yapmasına izin vermediğini gördük." dedi.

Guterres'in Batılı ülkeleri örnek aldığını söyleyen Nebizia, Moskova'nın BM Genel Sekreteri'nin bu krizde arabuluculuk yapma fikrine sıcak bakmadığını ifade etti.

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