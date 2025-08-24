Dolar
Dünya

Zelenskiy, 34. Bağımsızlık Günü'nde "güçlü ve güvenli Ukrayna" mesajı verdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 34. Bağımsızlık Günü'nde "güvenlik ve barış içinde yaşanabilecek, güçlü ülke" inşa etme hedefini açıkladı.

Şilan Turp, Selen Valente Rasquinho  | 24.08.2025 - Güncelleme : 24.08.2025
Zelenskiy, 34. Bağımsızlık Günü'nde "güçlü ve güvenli Ukrayna" mesajı verdi

Ankara/Brüksel

Zelenskiy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, ülkesinin 34. Bağımsızlık Günü dolayısıyla video mesaj paylaştı.

Başkent Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'nda konuşan Zelenskiy, Ukrayna'nın bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan bu alanın önemine dikkati çekti.

"Güvenlik ve barış içinde yaşanabilecek kadar güçlü" Ukrayna'yı inşa edeceklerini vurgulayan Zelenskiy, "Böylece çocuklarımız ve torunlarımız, burada, Bağımsızlık Meydanı'mızda, bayraklarımızın altında ve topraklarımızda Bağımsızlık Günü'nü kutlayacaklar." dedi.

Zelenskiy, "güçlü, eşit, bağımsız ve Avrupalı Ukrayna"yı hedeflediklerini dile getirdi.

Ukrayna'nın sadece bağımsız bir ülke olmadığı, Avrupa ve dünya için de "güçlü müttefik" olduğu değerlendirmesini yapan Zelenskiy, "Ukrayna, kurban değil bir savaşçıdır." diye konuştu.

Zelenskiy, ülkesinin "gerekenlerin hayata geçirilmesi için gerekli iradeye sahip olduğunu" söyledi.

AB'den Ukrayna'nın 34. Bağımsızlık Günü'nde destek mesajları 

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Özgür, demokratik ve bağımsız bir Ukrayna. Siz bunun için mücadele ediyorsunuz. Ne kadar sürerse sürsün, yanınızdayız. Çünkü özgür bir Ukrayna, özgür bir Avrupa demektir." mesajını paylaştı.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da "Tüm Ukraynalıların Bağımsızlık Günü kutlu olsun. Cesaretiniz ve barış umudunuz hepimize ilham veriyor. Yan yanayız. Geleceğimiz AB'de birlikte." ifadelerine yer verdi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola ise "Avrupa'nın Ukrayna'ya desteği üç buçuk yıldır sarsılmaz bir şekilde devam ediyor. Bugün, Bağımsızlık Günü'nde, Ukrayna'da barışa olan bağlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz. Güvenlik, güç ve egemenlik üzerine kurulu gerçek bir barış." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, gece boyunca her üç kurumun Brüksel'deki binalarının cephelerine Ukrayna bayrağı renkleri yansıtıldı.

AB, 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan bu yana Kiev'e askeri, mali, insani destek sağlıyor. AB kaynakları, toplam yardımın 168,9 milyar avroya ulaştığını ifade ediyor. AB, aday ülke statüsü verdiği Ukrayna’yı Birliğe katılımıyla ilgili de destekliyor.

