BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in Gazze'de okula saldırarak 100 Filistinliyi öldürmesini kınadı
Birleşmiş Miller (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in İsrail'in Gazze'de bir okula saldırarak 100 Filistinliyi öldürmesini kınadığı belirtildi.
Birleşmiş Milletler
BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.
- Gazze'deki hükümet: İsrail'in Tabiin Okulu'na düzenlediği saldırıda 3 ailenin cesetlerine dahi ulaşılamadı
- İsrail, ateşkes çağrılarına rağmen Gazze'de sivillerin sığındığı okulları sistematik şekilde hedef alıyor
- İsrail'in Gazze'deki okul saldırısında bütünlüğü bozulmuş ceset parçaları plastik poşetlere konuldu
Haq, İsrail'in, içinde sığınmacıların da bulunduğu bir okulu vurarak 100 Filistinliyi öldürmesiyle ilgili, "Genel Sekreter (Guterres), Gazze'de kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere devam eden can kayıplarını kınıyor." dedi.
"Gazze Şehri'ndeki El Bayan okuluna yönelik İsrail'in bir başka yıkıcı saldırısına tanık oluyoruz." sözlerine yer veren Haq, "Okul, Gazze'de devam eden dehşet, yerinden edilme ve acıların ortasında yüzlerce yerinden edilmiş Filistinli aileye ve çok sayıda can kaybına ev sahipliği yapıyor." ifadelerini kullandı.
Haq, Guterres'in, BM Güvenlik Konseyi'nin 2735 sayılı kararının hükümlerinin uygulanmamış olmasından dolayı "üzüntü duyduğunu" belirtti.
Açıklamada ayrıca Genel Sekreter'in, "saldırıda ayrımcılık, orantılılık ve önlemler de dahil, uluslararası insancıl hukukun her zaman uygulanması gerektiğinin altını çizdiği" kaydedildi.
"Acil ateşkes" çağrısı yinelendi
Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Genel Sekreter Antonio Guterres'in, ABD, Mısır ve Katar liderlerinin Gazze'de ateşkesin sağlanması yönündeki arabuluculuk çabalarını "memnuniyetle" karşıladığını belirtti.
Haq, Guterres'in, "tarafları müzakerelere yeniden katılmaya, ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması yönünde karar almaya çağırdığını" söyledi.
Basın açıklamasında, "Genel Sekreter, derhal ateşkes ve tüm rehinelerin koşulsuz serbest bırakılması için çağrısını yineliyor. Ayrıca, sivillerin korunmasının ve Gazze'ye ve Gazze'de engelsiz ve güvenli insani erişimin sağlanmasının gerekliliğinin altını çiziyor." ifadelerine de yer verildi.
"İsrail'in okul saldırısı esnasında insanlar sabah namazını kılıyordu"
BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq daha sonra Birleşmiş Miller (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) raporunu gazetecilere okudu.
Haq, İsrail'in 10 Ağustos'ta Et-Tabiin isimli okula yaptığı saldırıyla ilgili, "Saldırı sırasında okul bir sığınağa dönüşmüş durumdaydı. Bildirildiğine göre yüzlerce yerinden edilmiş aileye ev sahipliği yapıyordu ve insanlar okulun dua salonunda sabah namazını kılıyordu." dedi.
Saldırıda yaralananların Gazze Şeridi'nde kısmen işlevsel kalan bir hastaneye getirildiğini söyleyen Haq, söz konusu hastanede yaralılar için "yeterli ilaç, temiz su ve yatak" bulunmadığını belirtti.
Haq, saldırıdan sağ kurtulan çocuklara ve ebeveynlerine "psikolojik ilk yardım ve psiko-sosyal destek" sağlandığını söyledi.
Farhan Haq, "Bu en azından her biri barınak görevi gören bir okula yapılan 21'inci saldırı. 4 Temmuz'dan bu yana, bu saldırılar kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere en az 274 kişinin ölümüyle sonuçlandı." diye konuştu.
Haq ayrıca, İsrail'in tahliye emirlerinden etkilenen 23 bölgenin toplamda yaklaşık 305 kilometrekarelik bir alanı kapladığı ve bunun, Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 84'üne karşılık geldiği bilgisini paylaştı.
İsrail'in son okul saldırısı
İsrail ordusu 10 Ağustos'ta, Gazze kentindeki Derac Mahallesi'nde binlerce sivilin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na Filistinliler sabah namazı için avluda toplandığı sırada hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, en az 100 Filistinli yaşamını feci biçimde yitirmişti.
Bölgede görev yapan gazeteciler, sağlık ve sivil savunma ekipleri, etrafa saçılmış bazıları yanmış cesetlerin ortasında yaşanan felaketi kelimelerle aktarmakta güçlük çekmişti. Sosyal medyada, okula düzenlenen saldırı sonrasında alevler yükselirken Filistinlilerin çığlıklarının duyulduğu görüntüler paylaşılmıştı.
İsrail ordusu bu saldırı için de "Hamas'ın söz konusu okulu karargah olarak kullandığı iddiasını" ortaya atmış, Hamas ise İsrail'in bu tarz saldırılar için "sahte bahaneler uydurduğunu" açıklamıştı.
İsrail'in saldırısının, arabulucu ülkeler ABD, Mısır ve Katar'dan, "Gazze Şeridi'nde bir an önce ateşkes sağlanmalı" çağrısından birkaç gün sonra gelmesi dikkati çekmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.