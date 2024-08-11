İsrail, ateşkes çağrılarına rağmen Gazze'de sivillerin sığındığı okulları sistematik şekilde hedef alıyor
Ağustosta, İsrail ordusunun zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı 8 ayrı okula düzenlediği saldırılarda en az 179 kişi can verdi.
Kudüs
Arabuluculuk görevini üstlenen ABD, Mısır ve Katar'dan gelen "Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanmalı" çağrılarına rağmen, İsrail ordusu, zorla yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi'ndeki okullara saldırılarını sistematik biçimde sürdürüyor.
Birleşmiş Milletlerin (BM) açıkladığı rakamlara göre, Gazze Şeridi'ndeki yaklaşık 2 milyon kişi en az bir kere yerinden edilmiş durumda.
• En az 100 kişi hayatını kaybetti— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 10, 2024
• Bombardıman sabah namazının kılındığı sırada gerçekleşti
• Saldırının etkisiyle cenazeler zarar gördü, çıkan yangında bazı naaşlar yandı
İsrail ordusu, Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı Et-Tabiin Okuluna saldırdı… pic.twitter.com/Oa9kHkUHHc
Bölgedeki yıkım karşısında, hastaneler, okullar ve bu yerlerin çevreleri yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı alanlara dönüştü.
İsrail ordusunun 10 ayı aşkın süredir saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde "güvenli yer yok" söylemi, bölgede sivillerin sığınma merkezine dönüşmüş uluslararası hukuka göre koruma altındaki okul ve hastaneler için de geçerliliğini koruyor.
Gazze'yi harabeye çeviren İsrail ordusu, saldırılarında hastaneleri, okulları, yerinden edilmiş sivillerin sığındığı kampları defalarca vurdu.
Sistematik bir şekilde sivilleri hedef alan İsrail ordusu, "Hamas üyelerini hedef aldık, Hamas üyeleri burayı merkez olarak kullanıyor." iddiasının arkasına saklanıyor.
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, İsrail ordusunun sadece Ağustos ayında Gazze Şeridi içinde 8 ayrı okula "Hamas ve İslami Cihad üyelerini hedef aldığı" iddiasıyla düzenlediği saldırılarda en az 179 Filistinli can verdi. İsrail ordusunun bu süre zarfında saldırıları okullarla da sınırlı kalmadı.
ABD, Mısır ve Katar'dan yapılan "Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanmalı" çağrısından sonra, İsrail'in 10 Ağustos'ta sabah namazı için Et-Tabiin Okulu'na toplanan sivilleri hedef alan hava saldırısı sonrasında parçalanmış cesetlerin plastik poşetlerde toplandığı görüntüler, Filistinlilerin maruz kaldığı "şiddet ve vahşetin" ulaştığı seviyeyi bir kez daha gözler önüne serdi.
1 Ağustos: Şucaiyye
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Şucaiyye Mahallesi'ndeki Delal el-Muğrabi Okulu'nu bombalaması sonucu okul tamamen yerle bir oldu.
Saldırıda en az 2'si çocuk 15 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 30 kişi yaralandı.
2 Ağustos: Şeyh Rıdvan
İsrail ordusunun Gazze kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Şeyh Rıdvan bölgesinde Hamame ve Huda okullarına düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 17 Filistinli yaşamını yitirdi.
İsrail ordusu bu saldırıdan kısa bir süre sonra aynı bölgeyi 3 füzeyle bombaladı.
4 Ağustos: Nasr Mahallesi
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin batısında zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı Nasr Mahallesi'ndeki iki okula düzenlediği saldırıda en az 30 Filistinli hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.
8 Ağustos: Tuffah Mahallesi
İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde yerinden edilen Filistinlilerin barındığı "Ez-Zehra" ve "Abdulfettah Hamud" adlı iki okulu bombaladı. Saldırıda, 17 Filistinli hayatını kaybetti, onlarcası yaralandı.
10 Ağustos: Derac Mahallesi
İsrail ordusu, Gazze kentindeki Derac Mahallesi'nde binlerce sivilin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na Filistinliler sabah namazı için avluda toplandığı sırada hava saldırısı düzenledi. Saldırıda, en az 100 Filistinli yaşamını feci biçimde yitirdi.
Bölgede görev yapan gazeteciler, sağlık ve sivil savunma ekipleri, etrafa saçılmış bazıları yanmış cesetlerin ortasında yaşanan felaketi kelimelerle aktarmakta güçlük çekti. Sosyal medyada, okula düzenlenen saldırı sonrasında alevler yükselirken Filistinlilerin çığlıklarının duyulduğu görüntüler paylaşıldı.
Yerel kaynaklar, cesetlerin saldırı nedeniyle parçalandığını ve çıkan yangında kömürleşerek tanınmaz hale geldiğini, sivil savunma ekiplerinin etrafa dağılan ceset parçalarını toplamakta güçlük çektiğini aktardı.
Saldırı sonrası çevreye yayılan ceset parçalarının plastik poşetlerde toplandığı görüntülerin sosyal medyaya yansıması, Filistinlilerin maruz kaldığı şiddet ve vahşetin ulaştığı seviyeyi gözler önüne koydu.
İsrail ordusu bu saldırı için de "Hamas'ın söz konusu okulu karargah olarak kullandığı iddiasını" ortaya attı.
Hamas ise "İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivilleri, okulları, hastaneleri ve yerinden edilmiş kişilerin çadırlarını vurduğunu ve işlediği cinayetleri gerekçelendirmek için de sahte bahaneler uydurduğunu" açıkladı.
İsrail'in 10 Ağustos'ta Et-Tabiin Okulu'na gerçekleştirdiği saldırının, arabulucu ülkeler olan ABD, Mısır ve Katar'dan, "Gazze Şeridi'nde bir an önce ateşkes sağlanmalı" çağrısından birkaç gün sonra gelmesi dikkati çekti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.