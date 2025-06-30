Dolar
39.76
Euro
46.63
Altın
3,280.94
ETH/USDT
2,471.00
BTC/USDT
107,820.00
BIST 100
9,904.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçelerinde çıkan orman yangınlarında zarar gören alanlar havadan görüntülendi
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, İsrail'e silah satışı kararının "mahkemelerin meselesi olmadığına" hükmetti

Filistin merkezli insan hakları örgütü Al-Haq ile İngiltere merkezli Küresel Hukuki Eylem Ağının (GLAN) İsrail'e silah satışını sürdüren İngiltere hükümeti aleyhine açtıkları davada Yüksek Mahkeme, konunun yargının meselesi olmadığına hükmetti.

Zuhal Demirci  | 30.06.2025 - Güncelleme : 30.06.2025
İngiltere'de Yüksek Mahkeme, İsrail'e silah satışı kararının "mahkemelerin meselesi olmadığına" hükmetti

Londra

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, Al-Haq ile GLAN'ın, İsrail'e askeri teçhizat ihracatı konusunda İngiliz hükümetine karşı açtıkları davaya ilişkin kararını yazılı açıkladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yargıçlar Stephen Males ve Karen Steyn, 72 sayfalık karar metninde davanın yalnızca muafiyet düzenlemesiyle ilgili genel tartışmadan ibaret olmadığını, bunun ötesinde "çok daha dar ve odaklanmış mesele"ye ilişkin olduğunu belirtti.

Karar metninde şu ifadelere yer verildi:

"Bu mesele, İngiltere'de üretilen bazı bileşenlerin İsrail'e tedarik edileceği ya da edilebileceği ve Gazze'deki çatışmada uluslararası insancıl hukukun ciddi şekilde ihlal edilmesinde kullanılabileceği ihtimali nedeniyle, sorumlu bakanlar tarafından makul şekilde İngiltere'nin savunması ve uluslararası barış ve güvenlik için hayati önem taşıdığı düşünülen belirli birçok taraflı savunma işbirliğinden çekilmesi gerektiğine karar vermenin mahkemeye açık olup olmadığıdır."

Yargıçlar, bu konunun Anayasa'ya göre son derece hassas ve siyasi olduğunun, mahkemelerin meselesi olmadığının, buna karşın demokratik açıdan parlamentoya ve seçmenlere karşı sorumlu bulunan yürütmenin sorunu olduğunun altını çizdi.

İsrail'e tüm silah satış lisanslarının durdurulması talep edilmişti

Al-Haq ve GLAN, İsrail'e yönelik silah satışlarının askıya alınmasına ilişkin yazılı taleplerinin sürekli görmezden gelinmesi üzerine geçen yıl Yüksek Mahkemeye İngiltere aleyhine başvuru yapmıştı. İngiltere hükümetinden, F-35 savaş uçaklarının parçaları dahil İsrail'e tüm silah satış lisanslarının durdurulması talep edilmişti.

Başvuruda, İsrail'in sivillere, sivil altyapıya, sivillerin sığındığı hastane, fırın, okul gibi yapılara, gıda depolarına, su rezervlerine saldırıları ile zorla yerinden etme ve açlığa mahkum etme gibi politikalarına ilişkin detaylar paylaşılmıştı.

Davanın duruşmaları, 18 Kasım 2024'te ve 13 Mayıs 2025'te yapılmıştı.

Oxfam, Uluslararası Af Örgütü (Amnesty) ve İnsan Hakları İzleme Örgütü gibi uluslararası sivil toplum kuruluşları da İngiltere'nin silah satışlarını sürdürerek uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediği yönündeki kanıtları mahkemeye sunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koruyucu Aile Günü'nü kutladı
Malatya'da şiddetli rüzgar spor salonuna zarar verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan vefatının 7. yılında Fuat Sezgin'i andı
Bakan Göktaş'tan 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'ne ilişkin video mesaj

Benzer haberler

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, İsrail'e silah satışı kararının "mahkemelerin meselesi olmadığına" hükmetti

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, İsrail'e silah satışı kararının "mahkemelerin meselesi olmadığına" hükmetti

Filistinli İbrahim, çektiği videolarla Gazze'de yardım adı altında yaşanan "sefaleti" dünyaya duyuruyor

Mısır: Gazze'de 60 günlük ateşkesi kapsayan bir anlaşma üzerinde çalışıyoruz

Hukukçular, İsrail'in insani yardım bekleyen Filistinlilere ateş açmasını soykırım olarak niteliyor

Hukukçular, İsrail'in insani yardım bekleyen Filistinlilere ateş açmasını soykırım olarak niteliyor
"Fontaines D.C." grubundan İstanbul konserinde Filistin'e destek mesajı

"Fontaines D.C." grubundan İstanbul konserinde Filistin'e destek mesajı
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 28 artarak 56 bin 531'e yükseldi

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 28 artarak 56 bin 531'e yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet