Dolar
33.55
Euro
36.67
Altın
2,431.21
ETH/USDT
2,584.20
BTC/USDT
59,007.00
BIST 100
9,907.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'deki hükümet: İsrail'in Tabiin Okulu'na düzenlediği saldırıda 3 ailenin cesetlerine dahi ulaşılamadı

Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun, 10 Ağustos'ta yerinden edilen sivillerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na düzenlediği ve en az 100 kişinin öldüğü saldırıda patlamanın şiddeti nedeniyle Filistinli 3 ailenin cesetlerine dahi ulaşılamadığını belirtti.

Mohamed Majed, Halime Afra Aksoy  | 12.08.2024 - Güncelleme : 12.08.2024
Gazze'deki hükümet: İsrail'in Tabiin Okulu'na düzenlediği saldırıda 3 ailenin cesetlerine dahi ulaşılamadı

Gazze

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırısının, 3 ailenin tamamen yok olmasına ve naaşlarının bile bulunamamasına neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, "İsrail ordusunun yerinden edilenlerin sığındığı okula attığı uluslararası yasaklı ve büyük ölçüdeki bombaların meydana getirdiği şiddetli patlamanın, üç ailenin cesetlerinin ortadan kaybolmasına neden olduğu anlaşılıyor. Bu da saldırıda hayatını kaybedenlerin 108'den fazla olabileceğini düşündürüyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in okulda silahlı kişilerin varlığına ilişkin iddiaları "yalan ve asılsız bir hikaye" olarak nitelendirildi.

Okulda bulunanlar arasında siviller, çocuklar ve kadınların olduğu; İsrail ordusunun "yalan ve uydurma hikayesinin" doğruluğunu tam olarak kanıtlayamadığı belirtildi.

İsrail'in, okul saldırısıyla ilgili yanlış beyanlar, sahte ve uydurma anlatılar, paylaşımlar yayınlamış olduğu; yayınladığı isimler arasında başka yerlerde veya başka tarihlerde hayatını kaybetmiş olanlar olduğuna işaret edildi.

Katliamda öldürülenlerin siviller ve zorla yerinden edilenler olduğu; bunlar arasında üniversitede öğretim görevlisi, sivil hükümet çalışanlarının bulunduğu, hiçbirinin "İsrail'in iddia ettiği gibi askeri bağlantısı ve silahlı olmadığı" aktarıldı.

Birleşmiş Milletler ile uluslararası topluma "Gazze Şeridi'ni, barınma merkezlerini ve özellikle de okulları ziyaret etmek ve İsrail'in anlatısını ve yalanlarıyla asla örtüşmeyen sahadaki hakikatleri teyit etmek için uluslararası soruşturma komiteleri oluşturma" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca "siviller aleyhinde yürütülen; çocukların, kadınların ve zorla yerinden edilenlerin hayatlarına kasteden katliamların tüm sorumluluğunun Tel Aviv ve Washington yönetimlerine ait olduğu" belirtildi.

İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Derec Mahallesi'nde yerinden edilen sivillerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na 10 Ağustos'ta saldırı düzenlemişti.

Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilen Filistinlilerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleştirilen saldırıda en az 100 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mersin'de çıkan silahla kavgada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Erzurum ve Kars'ta sel, Trabzon'da ise şiddetli yağış etkili oldu
Muğla'da arazöz ile minibüsün çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı
İzmir'in Karaburun ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile telefonda görüştü

Benzer haberler

Gazze'deki hükümet: İsrail'in Tabiin Okulu'na düzenlediği saldırıda 3 ailenin cesetlerine dahi ulaşılamadı

Gazze'deki hükümet: İsrail'in Tabiin Okulu'na düzenlediği saldırıda 3 ailenin cesetlerine dahi ulaşılamadı

ABD Başkanı Biden, başkanlık görev süresi bitmeden Gazze'de ateşkesin mümkün olduğunu söyledi

Almanya: İsrail'in okullara yönelik tekrarlanan saldırıları sona ermeli ve hızla soruşturulmalı

İsrail Dışişleri Bakanından "Cenin Mülteci Kampı'nın boşaltılması ve Gazze'deki gibi davranılması" çağrısı

İsrail Dışişleri Bakanından "Cenin Mülteci Kampı'nın boşaltılması ve Gazze'deki gibi davranılması" çağrısı
Çin: Heniyye suikastı ateşkes görüşmelerini baltaladı

Çin: Heniyye suikastı ateşkes görüşmelerini baltaladı
İsrailli subaylardan, Gazze'deki durum için "hala zaferden uzağız" açıklaması

İsrailli subaylardan, Gazze'deki durum için "hala zaferden uzağız" açıklaması
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet