Dolar
43.49
Euro
51.53
Altın
4,753.44
ETH/USDT
2,303.30
BTC/USDT
77,812.00
BIST 100
13,833.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, İsrail’in Gazze saldırıları

Gazze'deki ampute futbol takımından Filistin davasını destekleyen Guardiola'ya teşekkür mesajı

Gazze Şeridi'nde İsrail’in iki yıl süren saldırılarında uzuvlarını kaybeden sporculardan oluşan "İrade Ampute Futbol Takımı", Filistin'e destek açıklaması yapan Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'ya teşekkür etti.

Muhammed Emin Canik, Mehmet Nuri Uçar  | 02.02.2026 - Güncelleme : 02.02.2026
Gazze'deki ampute futbol takımından Filistin davasını destekleyen Guardiola'ya teşekkür mesajı

İstanbul

İrade Ampute Futbol Takımı oyuncuları kaydettikleri videoyla Guardiola'yı takımın onursal antrenörü olarak kabul etti.

Takımdan bir ampute futbolcu, "Dünyaca ünlü teknik direktör Pep’e insani duruşu için yürekten teşekkür ederiz. Özellikle Gazze genel olarak da Filistin halkının yanında duruşu için de teşekkür ederiz." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Filistinli futbolcu, Guardiola'nın güçlünün yanında değil Gazze'nin yanında yer almasının önemli oludğunu aktararak, "Bu, Filistin için bir bildiri olup aynı zamanda insanlık adına yapılmış bir bildiridir." ifadesini kullandı.

Guardiola'nın Filistin kefiyesiyle fotoğrafını taşıyan ampute futbolcular, Gazze'de yıkıntılar arasında futbol oynadıkları görüntüleri paylaştı.

Guardiola, 30 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "İyi akşamlar, selamünaleyküm" diyerek konuşmasına başlamıştı.

İspanyol teknik adam, "Son iki yıldır sosyal medyada, televizyonda, enkazın arasında 'annem nerede?' diye yalvaran, kendini videoya çeken bir çocuk gördüğümüzde ne düşündüğümüzü biliyorum. Ve ben her zaman şunu düşünüyorum, onlar ne düşünüyor olabilir? Bence onları yalnız bıraktık, terk ettik. Hep şöyle dediklerini hayal ediyorum: 'Neredesiniz? Gelin, bize yardım edin.' Ve şu ana kadar, şu anda bile bunu yapmadık." ifadelerini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Dışişleri Bakanı Koşerbayev'i kabul etti
Türkiye'nin en büyük deprem konutları alanındaki atık sular tarımsal sulamada kullanılacak
DMM, "6 Şubat depremleri sonrası kaçırılan Türk çocuğu Hollanda'da bulundu" iddiasını yalanladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, yazar Alev Alatlı'yı andı
Bakan Göktaş: Engelli vatandaşlarımız için istihdamı büyüten çalışmalarımızı sürdüreceğiz
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Gazze'deki ampute futbol takımından Filistin davasını destekleyen Guardiola'ya teşekkür mesajı

Gazze'deki ampute futbol takımından Filistin davasını destekleyen Guardiola'ya teşekkür mesajı

AB'ye 404 eski Avrupalı büyükelçi ve üst düzey yetkiliden Filistin çağrısı

Mahallesindeki kursta öğrendiği rölyef tekniğiyle 12 yıldır üç boyutlu tablolar yapıyor

İsrail saldırısında bacağını kaybeden Filistinli antrenör, sporla hayata tutunuyor

İsrail saldırısında bacağını kaybeden Filistinli antrenör, sporla hayata tutunuyor
İsrail'in Gazze'de bir okulu ve çadırları hedef aldığı saldırıda biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'de bir okulu ve çadırları hedef aldığı saldırıda biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suudi Arabistan ve Mısır ziyaretleri: Bölgesel güvenlik mimarisinde yeni bir aşama mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suudi Arabistan ve Mısır ziyaretleri: Bölgesel güvenlik mimarisinde yeni bir aşama mı?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet