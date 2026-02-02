Dolar
Kültür

Mahallesindeki kursta öğrendiği rölyef tekniğiyle 12 yıldır üç boyutlu tablolar yapıyor

Trabzon'un Yomra ilçesinde yaşayan Asiye Satıroğlu, evinin bulunduğu mahalleye açılan kurs sayesinde öğrendiği rölyef tekniğiyle 12 yıldır atık malzemelerden üç boyutlu tablolar üretiyor.

Enes Sansar  | 02.02.2026 - Güncelleme : 02.02.2026
Mahallesindeki kursta öğrendiği rölyef tekniğiyle 12 yıldır üç boyutlu tablolar yapıyor Fotoğraf: Enes Sansar/AA

Trabzon

Halk Eğitimi Merkezinin açtığı "rölyef tekniğiyle tablo yapma kursu"na katılan 64 yaşındaki Satıroğlu, çevresinin ve yakınlarının da desteğiyle kısa sürede kendisini geliştirdi.

Çalışmalarını genellikle evinde oluşturduğu alanda sürdüren Satıroğlu, doğa, manzara, çiçek ve araba gibi farklı içeriklerden oluşan çok sayıda tablo yaptı.

Satıroğlu, günlük hayatında daha çok zaman ayırmaya başladığı çalışmalarını zaman zaman düzenlediği sergiler sayesinde sanatseverlerin beğenisine sundu.

Bir süre önce Ortahisar ilçesinde 55 eserini sergileyen Satıroğlu, bazılarının satışını yaparak elde ettiği 35 bin lirayı Gazzeli çocuklar için bağışladı.

Asiye Satıroğlu, AA muhabirine, farklı kurslara katılmasına rağmen rölyef tekniğinde adeta kendisini bulduğunu söyledi.

Çalışmalarını yaparken zevk aldığını belirten Satıroğlu, "Tablo yaparken bütün dünyamı unuttum, sadece kendimi ona verdim. Yani başka hiçbir şey düşünmedim. Benim yaşam tarzım gibi bir şey oldu bu. Gecemi gündüzümü hep ona verdim, uykumdan feragat ettim, rölyef yaptım." dedi.

Satıroğlu, rölyef tekniğinin sabır isteyen çalışma olduğunu dile getirerek, "Yaklaşık 10 adet kağıttan tablo yapıyorsun. Arkadan öne gelerek, derinlik vererek çalışıyoruz. Derinlik vererek çalıştığımız için nereden kesmen gerektiğini iyi bilmen lazım. Ona boyut kazandırmak çok kolay bir şey değil." ifadelerini kullandı.

"Kretuar bıçağıyla ameliyat bıçağını benzetiyorum"

Kimi zaman bazı çalışmalarının 5 ay sürebildiğini anlatan Satıroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çiçekler daha büyük oldukları için yapımı da kolay oluyor. Manzarada ise ben kendim orayı yaşayarak, denizin kenarında oturduğumu hissederek, orada kendimi düşünerek geliştirdim. Öyle yaptıkça, insan orada kendini düşündükçe daha güzel eserler çıkarıyor. İlkokul mezunuyum. Çok heves ettiğim halde okuyamadım. Okusam iyi bir cerrah olabilirdim, tek hayalim oydu. Kretuar bıçağıyla ameliyat bıçağını benzetiyorum. Şimdi ameliyatı kağıtlara yapıyorum."

Asiye Satıroğlu, çalışmalarında atık malzemeler kullandığını, çevresindeki çocuk ve gençleri de bu konuda yönlendirdiğini vurguladı.

Geri dönüşüm konusunda herkesin daha duyarlı olması gerektiğine işaret eden Satıroğlu, "Yıllarca atık ilaç kutularını biriktirdim. Onlardan çocuklara kalemlik yaptım, hediye ettim. Geri dönüşümle ilgili çocukları aydınlatmaya çalıştım. Bazı ilkokullarda yaptığım işi çocuklara anlattım. Kalan parçaları atmamalarını tavsiye ettim. Bence geri dönüştürülebilecek hiçbir şey atık değil." diye konuştu.

Gazze'de çocukların öldürülmesinden çok etkilendiğinin altını çizen Satıroğlu, onlar için somut bir şey yapmak istediğini söyledi.

Satıroğlu, farkındalık oluşturmak için gelirini tamamen Gazzeli çocuklara bağışladığı bir sergi açtığını belirtti.

Çok güzel tepkiler aldığını ve aynı amaçla bir daha sergi açmak istediğini dile getiren Satıroğlu, "Oradaki zulmü görüp kayıtsız kalan insanlara ben şaşıyorum yani. Onlara 25 kuruşluk bir yardım yapabilirsem ne mutlu bana çünkü o zulmün içinde onlar çocukluklarını unutmuşlar, büyük insanlardan daha olgunlar sanki." ifadelerini kullandı.

