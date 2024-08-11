İsrail ordusu, Al Jazeera’nin Gazze Muhabiri Şerif’i hedef göstermeye devam ediyor
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun Gazze Şeridi’ndeki muhabiri Enes eş-Şerifi’i açıkça hedef gösterdi.
Kudüs
Adraee, sosyal medya platformu X’teki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Hamas ile İslami Cihad hareketlerinin mensuplarının Gazze Şeridi’ndeki okullarda saklandığını iddia ederek, Al Jazeera Muhabiri Şerifi’i de bunların üstünü örtmekle suçladı.
- UNRWA: İsrail'in tahliye kararı sonrası Gazze'nin güneyinde 75 binden fazla Filistinli göç etti
- İsrail, ateşkes çağrılarına rağmen Gazze'de sivillerin sığındığı okulları sistematik şekilde hedef alıyor
- BM Koordinatörü Wennesland, sivillerin Gazze'deki saldırıların yükünü taşımaya devam ettiğini belirtti
- İsrail ordusu, savaşın 310. gününde Gazze Şeridi'ne kara, hava ve denizden saldırılarını sürdürdü
- İsrail'in Gazze'deki okul saldırısında bütünlüğü bozulmuş ceset parçaları plastik poşetlere konuldu
- İsrail ordusu, Han Yunus'ta bir bölgenin daha boşaltılmasını istedi
Şerif’in X’teki hesabından bazı paylaşımlarını da açıklamasına ekleyen Adraee, Şerif’in "tiyatro çeviren biri olduğunu" savundu.
Adraee, İsrail'in dün sabah namazında düzenlediği hava saldırısıyla en az 100 kişiyi öldürdüğü Gazze’deki Et-Tabiin Okulu’na işaret ederek, Şerif’in burada yaptığı yayınların "bir tiyatro gösterisi" olduğunu ifade etti.
Al Jazeera’nin, İsrail'in Gazze'deki muhabiri Enes eş-Şerif ve ekibine yönelik kışkırtmasını kınayan açıklamasıyla da alay eden Adraee, bir kez daha gazeteci Şerif’i hedef gösterdi.
Katar merkezli Al Jazeera televizyonu dün yaptığı yazılı açıklamada, İsrail Ordu Sözcüsü Adraee’nin Şerif’e yönelik kışkırtmasını kınayarak, bu açıklamasının sadece Şerif’in karakterine ve dürüstlüğüne yönelik bir saldırı değil, aynı zamanda gerçeği bastırmak ve Gazze'deki olayları cesurca aktaran basın mensuplarını susturmaya yönelik açık bir girişim olduğunu belirtmişti.
❝Bu yüzyılın en büyük katliamı ve suçunda 168 gazeteci arkadaşımızın yasını tutuyoruz❞— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 11, 2024
Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde toplanan gazeteciler, İsrail ordusunun düzenlendiği saldırılarda gazeteciler Timim Muammer ve Abdullah el-Susi'nin hedef olmasını protesto etti pic.twitter.com/B8vPGDRXfw
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Şati Mülteci Kampı'nda seyir halindeki bir araca 31 Temmuz'da düzenlediği saldırıda Al Jazeera muhabiri İsmail el-Gul ve kameraman Rami er-Rifi hayatını kaybetmişti.
Gul ve Rifi, İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İsrail saldırıları sonucu yıkılan evinin görüntülerini almak için Gazze Şeridi'ndeki Şati Mülteci Kampı'na gitmişti.
Gazeteciler, Heniyye'nin yıkılan evinin çekiminin ardından bölgeden ayrıldıkları sırada araçlarını hedef alan saldırıda öldürülmüştü.
İsrail, daha önce alıkoyup serbest bıraktığı ve 31 Temmuz’da düzenlediği bombalı saldırıyla öldürdüğü Gazzeli gazeteci Gul'un Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları üyesi olduğunu iddia etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.