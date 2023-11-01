Uluslararası Af Örgütü: Gazze halkı tam bir iletişim kesintisi içinde sıkışıp kalmış durumda
Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), işgal altındaki Gazze Şeridi'nde zaten kuşatma altında olan Filistinlilerin, şimdi de tam bir iletişim kesintisi içinde sıkışıp kalmış durumda olduklarını bildirdi.
Londra
İngiltere merkezli örgütün, X platformundan yaptığı açıklamada, "İşgal altındaki Gazze Şeridi'nde zaten kuşatma altında olan Filistinliler, şimdi de tam bir iletişim kesintisi içinde sıkışıp kalmış durumdalar." ifadesi kullanıldı.
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Açıklamada, Gazze'ye giren insani yardımın, internet ve telekomünikasyon altyapısını yeniden kurmak için gerekli malzemeleri içermesi gerektiğinin altı çizildi.
Gazze'deki bu kesintinin, evlere ve sivil bölgelere ayrım gözetmeksizin yapılan saldırıların ve kritik iletişim altyapısı dahil sivil altyapının büyük ölçüde tahrip edilmesinin ardından geldiği kaydedilen açıklamada, söz konusu iletişim kesintisinin, acil servislerin müdahalesinin engellenmesine, Gazze içindeki ve dışındaki ailelerle bağlantı kurulamamasına ve ihlallerin belgelenmesinde zorlukların artmasına yol açacağı belirtildi.
Açıklamada, işgal altındaki Gazze Şeridi ve İsrail'deki çatışmanın tüm taraflarına "acil ateşkes çağrısı" yinelendi.
Gazze'de iletişim ve internet yeniden tamamen kesildi
Filistin Telekomünikasyon Şirketi Paltel, sabaha karşı Gazze Şeridi'ndeki iletişimin ve internetin tamamen kesildiğini duyurmuştu.
Şirketin, X platformunda yaptığı açıklamada, "Daha önce bağlanan uluslararası şebekenin yeniden kesilmesi nedeniyle Gazze Şeridi'nde tüm iletişim ve internet hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurmaktan üzüntü duyuyoruz." ifadesi kullanılmıştı.
Paltel şirketi, 27 Ekim'de İsrail saldırıları sonucu Gazze'de kesilen iletişim ve internet hizmetinin aşamalı olarak yeniden verildiğini bildirmişti.
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.
İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.
31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısı 15'e yükseldi.
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de el-Kassam Tugayları'nın elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 648'si çocuk, 2 bin 290'ı kadın olmak üzere 8 bin 796 Filistinlinin öldürüldüğünü, 22 bin 219 kişinin yaralandığını bildirdi.
İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 130 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.
İsrail ordusu, Gazze'ye 26 Ekim’de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırılarının dozunu daha da artırdı.
Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.