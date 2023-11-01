Ürdün, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle Tel Aviv Büyükelçisini geri çekti
Ürdün'ün, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik şiddetli saldırıları sebebiyle Tel Aviv Büyükelçisini "derhal" geri çağırdığı ve protestolar sonrası ülkesine giden İsrail'in Amman Büyükelçisinin dönmesine de izin vermeyeceği bildirildi.
Amman
Ürdün Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin, Ürdün'ün İsrail'in Gazze'ye yönelik şiddetli savaşını reddeden ve kınayan tutumunun bir ifadesi olarak Tel Aviv Büyükelçisi Gassan el-Mecali'yi derhal Ürdün'e geri çağırmaya karar verdiği belirtildi.
İsrail'in Gazze'ye saldırılarının "masum insanları öldürdüğünü, benzeri görülmemiş bir insani felakete yol açtığını kaydeden Safedi, bu saldırının, "tüm bölgenin güvenliğinin yanı sıra uluslararası güvenlik ve barışı tehdit edecek şekilde genişlemesi için tehlikeli olasılıklar taşıdığını" vurguladı.
Yoğun protestolar nedeniyle daha önce Ürdün'den ayrılmış olan İsrail'in Amman Büyükelçisi Rogel Ben Moşe Rachman'ı Amman'a geri göndermemesi amacıyla İsrail Dışişleri Bakanlığı'na bilgi verilmesi için Dışişleri Bakanlığı'ndaki ilgili departmana talimat veren Safedi, "büyükelçilerin görev yaptığı ülkelerine geri dönüşünün, İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşı durdurması ve bu saldırılar sebebiyle Filistinlileri gıda, su, ilaç ve haklarından mahrum bırakan tüm tedbirlerini durdurmasıyla bağlantılı olduğunu" ifade etti.
Safedi, şu değerlendirmede bulundu:
"Ürdün, Gazze'deki savaşı durdurmak, sivillere insani yardım ve koruma sağlamak, İsrail'in saldırılarının bölgenin geleceği üzerinde yıkıcı etki oluşturmasını önlemek ve iki devletli çözüm temelinde adil ve kapsamlı bir barış ortamı oluşturmak için çalışmaya devam edecek."
İsrail Dışişleri Bakanlığı, henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.
İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.
31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısı 15’e yükseldi.
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de el-Kassam Tugayları'nın elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 648'si çocuk, 2 bin 290'ı kadın olmak üzere 8 bin 796 Filistinlinin öldürüldüğünü, 22 bin 219 kişinin yaralandığını bildirdi.
İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 130 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.
İsrail ordusu, Gazze'ye 26 Ekim’de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırılarının dozunu daha da artırdı.
Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.