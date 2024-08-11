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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Çin: Heniyye suikastı ateşkes görüşmelerini baltaladı

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran’da suikasta uğramasının, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerini "baltaladığını" söyledi.

Murat Karadağ  | 11.08.2024 - Güncelleme : 11.08.2024
Çin: Heniyye suikastı ateşkes görüşmelerini baltaladı

Ankara

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Vang, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile telefon görüşmesinde, Heniyye suikastına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vang, Çin'in suikastı "şiddetle kınadığını" yinelerken, "Çin, bu tür uygulamaların uluslararası ilişkilerin temel normlarını ciddi şekilde ihlal ettiğine inanıyor." ifadesini kullandı.

Heniyye suikastının İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenmesinin İran'ın egemenliği ve onurunun ihlali anlamına geldiğini belirten Vang, "(Suikastın) Gazze'deki ateşkes müzakere sürecini doğrudan baltaladığına ve bölgesel barış ve istikrarı etkilediğine inanarak suikasta şiddetle karşı çıkıyor ve şiddetle kınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Vang, tüm tarafların meşru hak ve çıkarlarının korunmasını, özellikle Filistin'in meşru ulusal haklarını geri kazanmasını desteklediklerini kaydetti.

Çatışmanın tüm taraflarının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarını ciddiyetle uygulaması gerektiğine işaret eden Vang, "Gazze'de mümkün olan en kısa sürede kapsamlı ve kalıcı bir ateşkes sağlamak için koşullar oluşturmaya teşvik etmek için ortak bir güç oluşturulması zorunludur." ifadesine yer verdi.

Vang, İran'ın, "egemenliğini, güvenliğini ve onurunu, uluslararası yasalar çerçevesinde korumasını desteklediklerini bildirdi.

Bakıri de Tahran'ın "ulusal egemenliğini, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla savunacağını" vurguladı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.

İran ve Hamas saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtmiş, Tahran, Tel Aviv yönetimine karşılık vereceğini duyurmuştu.

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