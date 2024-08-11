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Dünya

İran, ülkenin batısında 13 Ağustos'a kadar sürecek askeri tatbikat düzenliyor

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkenin batısında Irak sınırı yakınlarında tatbikat başlattığını duyurdu.

Ahmet Dursun  | 11.08.2024 - Güncelleme : 11.08.2024
İran, ülkenin batısında 13 Ağustos'a kadar sürecek askeri tatbikat düzenliyor

Tahran

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, ülkenin batısındaki Kirmanşah eyaletine bağlı Kasr-ı Şirin ilçesinde Devrim Muhafızları Ordusu tarafından başlatılan tatbikat, "silahlı kuvvetlerin savaşa hazır olma düzeyini artırmak" amacıyla yapılıyor.

Tatbikat, 13 Ağustos'a kadar devam edecek.

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