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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'deki okul saldırısında bütünlüğü bozulmuş ceset parçaları plastik poşetlere konuldu

İsrail ordusunun Derec Mahallesi'ndeki Et-Tabiin Okulu'na dün sabah namazında düzenlediği saldırıda en az 100 Filistinli ölmüştü.

Enes Canlı  | 11.08.2024 - Güncelleme : 11.08.2024
İsrail'in Gazze'deki okul saldırısında bütünlüğü bozulmuş ceset parçaları plastik poşetlere konuldu

Kudüs

İsrail savaş uçaklarının Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulun avlusuna dün sabah namazı vaktinde düzenlediği saldırıda bütünlüğünü yitirmiş cenazelerin parçalarının, plastik poşetlerde toplanması Filistinlilerin maruz kaldığı şiddet ve vahşetin ulaştığı seviyeyi gözler önüne serdi.

İsrail ordusu, 10 Ağustos sabah namazı saatinde Gazze'deki Derec Mahallesi'nde binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na saldırı düzenledi.

Görgü tanıkları, saldırının Filistinlilerin sabah namazı için okulun avlusunda toplandığı sırada gerçekleştiğini aktardı.

Bölgede görev yapan gazeteciler, sağlık ve sivil savunma ekipleri, etrafa saçılmış, bazıları ise yanmış cesetlerin ortasında yaşanan felaketi kelimelerle aktarmakta güçlük çekti.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda okula düzenlenen saldırı sonrasında yükselen alevler görülürken Filistinlilerin ise çığlıkları duyuldu.

İsrail ordusunun hava saldırısında bütünlüğünü yitirmiş cenazelerin parçalarının, plastik poşetlerde toplandığı görüntülerin sosyal medyaya yansıması, Filistinlilerin maruz kaldığı şiddet ve vahşetin ulaştığı seviyeyi gözler önüne serdi.

İsrail'in 10 Ağustos'ta Tabiin Okulu'na gerçekleştirdiği saldırının, arabulucu ülkeler ABD, Mısır ve Katar'dan, "Gazze Şeridi'nde bir an önce ateşkes sağlanmalı" çağrısından sonra gelmesi ise dikkati çekti.

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