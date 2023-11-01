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İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze‘den yayındayız İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar Sderot kentinden görülüyor
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı bombardımanı geride büyük bir yıkım bıraktı

İsrail ordusunun, dün Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı’na düzenlediği ve en az 100 kişinin öldürüldüğü, yüzlercesinin ise yaralandığı bombardıman geride büyük bir yıkım bıraktı.

Ekip  | 01.11.2023 - Güncelleme : 01.11.2023
İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı bombardımanı geride büyük bir yıkım bıraktı Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Gazze

Daha çok asbest ve sacdan yapılan evlerin bulunduğu bölgede yaşayan Ahmed Ukkaşe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail, sivillerin yaşadığı 45 evi yerle bir etti." dedi.

Ukkaşe, "Birçok şehidi enkazdan ellerimizle, kısıtlı imkanlarla çıkardık. Teçhizatımız yok, elektriğimiz yok ve kimse bize yardım etmiyor." diye konuştu.

"Bazı cenazeleri evlerin çatılarında parçalara ayrılmış halde bulduk"

İsrail’in vurduğu bölgede enkaz altında 100'den fazla kişinin olduğunu söyleyen Ukkaşe, "Bazı cenazeleri evlerin çatılarında parçalara ayrılmış halde bulduk." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dün İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

Saldırıda, kamptaki sivil yerleşim yerlerinden 6 Blok Mahallesi'nin tamamen yerle bir edildiği, en az 100 kişinin öldürüldüğü açıklanmıştı.

İsrail bombardımanından sağ kurtulanların götürüldüğü Endonezya Hastanesi yetkilileri de İsrail saldırısı nedeniyle ölen veya yaralananların toplam sayısının yaklaşık 400 olduğunu belirtmişti.

BM Genel Sekreteri Guterres'in taraflara uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk kurallarına uyma çağrısını yenilediğini aktaran Dujarric, orantılılık ve önlem alma prensiplerine saygı duyulması gerektiğini ifade etti.

Dujarric, "Genel Sekreter, şiddetle tüm sivillerin öldürülmesini kınıyor." diyerek tüm taraflara şiddeti sonlandırma çağrısında bulundu.

Guterres'in tüm rehinelerin serbest bırakılması ve insani yardımın sevkiyatının kolaylaştırılması talebini yinelediğini belirten Dujarric, "Genel Sekreter, Gazze'de artan gerginlik ve İsrail'in aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlileri öldüren yoğun nüfuslu Cibaliya Mülteci Kampı'nın yerleşim yerlerine yönelik hava saldırıları karşısında dehşete düşmüş durumda." ifadesini kullandı.


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