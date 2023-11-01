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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nı yine vurdu: Onlarca ölü ve yaralı var

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na son 24 saatte düzenlediği ikinci bombardımanda onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

Enes Canlı  | 01.11.2023 - Güncelleme : 01.11.2023
İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nı yine vurdu: Onlarca ölü ve yaralı var

Ramallah

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu Cibaliya Mülteci Kampı'nda çok sayıda kişinin yaşadığı Felluce Mahallesi'ni havadan bombaladı. Saldırıda bölgedeki binaların yıkılması sonucu onlarca ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor.

Televizyonda yayımlanan görüntülerde, Cibaliya'daki saldırıda çok katlı birkaç binanın yerle bir olduğu görüldü.

İsrail ordusu Cibaliya Mülteci Kampı'nı dün de vurmuştu. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin dünkü saldırısında en az 100 kişinin öldüğünü duyurmuştu. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari de saldırıyı kendilerinin düzenlediğini söylemişti.

AB Temsilcisi Borrel: Sivillerin korunması ahlaki ve yasal yükümlülüktür

AB Temsilcisi Borrell, İsrail'in Cibaliya kampını bombalamasından sonra can kayıplarından dehşete düştüğünü, sivillerin korunmasının ahlaki ve yasal yükümlülük olduğunu bildirdi.

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