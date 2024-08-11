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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusu, Han Yunus'ta bir bölgenin daha boşaltılmasını istedi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir bölgenin daha boşaltılması çağrısı yaptı.

Hamdi Yıldız  | 11.08.2024 - Güncelleme : 11.08.2024
İsrail ordusu, Han Yunus'ta bir bölgenin daha boşaltılmasını istedi Fotoğraf: Doaa Albaz - AA

İstanbul

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda 36. Blok bölgesinde yaşayanların burayı terk etmeleri gerektiğini bildirdi.

Haritada işaretlediği yerin "İsrail'e füze atışları ve terör eylemleri için kullanıldığını" iddia eden Adraee, burada kalmanın tehlikeli olduğunu kaydetti.

Adraee, El-Cela Mahallesi'nde yaşayanlara da İsrail ordusunun güç kullanacağını ve mahallenin "savaş bölgesi" kabul edildiğini belirtti.-

İsrail ordusu, 8 Ağustos'ta da Han Yunus'ta birçok bölgenin boşaltılması gerektiğini açıklamıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne saldırıları nedeniyle Filistinliler, defalarca zorla yerinden edildi. Zorla yerlerinden edilen Filistinlilerden bazıları yakınlarının yanına sığınırken bazıları da sokaklarda, okullarda veya park gibi alanlarda zor insani koşullar altında yaşıyor.

Altyapı, kanalizasyon şebekesi, elektrik hatları, iletişim ağları ve internetten de yoksun olan bu bölgelerde Filistinliler, salgın hastalıklarla da karşı karşıya kalıyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana zorla yerlerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığını açıklamıştı.

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