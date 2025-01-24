BM: Batı Şeria'da yaşananların Gazze'deki ateşkesi etkileyebilecek olması çok endişe verici
Thameen Al-Kheetan, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırıları nedeniyle yaşananların Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi etkileyebilecek olmasının çok endişe verici olduğunu bildirdi.
Cenevre
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
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İşgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin'de yasa dışı ölümcül güç kullanımından derin endişe duyduklarını vurgulayan Al-Kheetan, İsrail'in son günlerdeki ölümcül saldırılarının, uluslararası insan hakları hukukunu ihlal ettiğini ve saldırılardaki orantısız güç kullanımının ciddi endişelere neden olduğunu kaydetti.
Al-Kheetan, Cenin'de kaçmaya veya güvenliğe ulaşmaya çalışan silahsız insanlara yönelik çok sayıda hava saldırısı düzenlendiğini ve rastgele ateş açıldığını belirterek, "İnsan Hakları Ofisi, 21 Ocak'tan bu yana en az 12 Filistinlinin İsrail güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü ve 40'ının yaralandığını doğruladı. Bunların çoğunun silahsız olduğu bildirildi. Filistin Kızılayına göre yaralılar arasında bir doktor ve iki hemşire vardı." ifadelerini kullandı.
İsrail askerlerinin işlediği tüm cinayetlerin kapsamlı ve bağımsız bir şekilde araştırılması gerektiğini aktaran Al-Kheetan, "Yasa dışı cinayetlerden sorumlu olanlar hesap vermeli. İsrail, yıllar boyunca güvenlik güçlerinin üyelerini yasa dışı cinayetlerden sorumlu tutmada ısrarla başarısız oldu. İsrail yalnızca uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal etmekle kalmıyor, aynı zamanda bu tür cinayetlerin tekrarlanmasını teşvik etme riskiyle karşı karşıya kalıyor." diye konuştu.
Al-Kheetan, Cenin'de haftalardır süren şiddet nedeniyle 3 binden fazla ailenin yerinden edildiğinin belirterek, su ve elektrik gibi temel hizmetlerin haftalardır kesintiye uğradığının altını çizdi.
Geçen hafta Gazze'de ateşkes ilan edilmesinin ardından Batı Şeria'daki yaşa dışı yerleşimcilerin Filistin köylerine saldırdığını anlatan Al-Kheetan, buradaki Filistinlilerin evlerinin ve araçlarının ateşe verildiğini dile getirdi.
Al-Kheetan, şunları kaydetti:
"Bazı İsrailli yetkililerin, uluslararası hukuku yeni bir şekilde ihlal ederek yerleşim yerlerini daha da genişletme planları hakkındaki tekrarlanan yorumlarından da endişe duyuyoruz. İsrail'in kendi sivil nüfusunu işgal ettiği bölgelere transfer etmesinin de bir savaş suçu olduğunu tekrar hatırlatıyoruz. Batı Şeria'daki şiddetin derhal sona ermesi çağrısında bulunuyoruz. Ayrıca, nüfuz sahibi üçüncü devletler de dahil olmak üzere tüm tarafları, bölgede barışın sağlanması için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çağırıyoruz."
"Gazze'deki ateşkesin devam etmesi zorunlu"
AA muhabirinin, "İsrail'in Batı Şeria'yı Gazze'ye dönüştürme olasılığı konusunda endişeler vardı. İsrail'in Cenin'deki saldırılarının zamanlamasını ve ABD'nin yerleşimcilere uyguladığı yaptırımların kaldırılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu karar Batı Şeria'daki bu tür yerleşimci faaliyetlerini ve askeri eylemleri cesaretlendirmiş olabilir mi?" sorusuna Al-Kheetan, "Batı Şeria'da yaşananların Gazze'deki ateşkesi etkileyebilecek olması çok endişe verici. Gazze'deki ateşkesin devam etmesi zorunlu." yanıtını verdi.
Al-Kheetan, İsrail'in Batı Şeria'daki tüm yerleşim faaliyetlerini durdurması gerektiğini vurgularken, ayrıca İsrail'in sivil nüfusunu işgal ettiği bölgelere taşımaması gerektiğini söyledi.
"İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki yerleşimcilerin varlığı yasa dışıdır ve sona ermeli." ifadelerini kullanan Al-Kheetan, İsrail'e, Batı Şeria'daki tüm yerleşim yerlerini boşaltma çağrısında bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.