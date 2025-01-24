İsrail'in engellemeleri nedeniyle Gazze'nin kuzeyine 4 günde sadece 861 tır giriş yaptı
Hamas ile İsrail arasında Gazze'de ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 19 Ocak Pazar gününden 22 Ocak Çarşamba gününe kadar Gazze'nin kuzeyine 1200 yardım tırı girmesi gerekirken İsrail'in engellemeleri nedeniyle sadece 861 tır girdiği bildirildi.
Gazze
Gazze Şeridi'ndeki hükümet yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada konuya ilişkin bilgi verdi.
Anlaşmanın ilk gününde, İsrail'in engellemeleri nedeniyle kuzeybatıdaki Zikim Sınır Kapısı'ndan sadece 84 tırın girebildiğini ve bunların arasında yakıt, gaz ve barınma malzemesinin bulunmadığını söyleyen yetkili, İsrail'in saldırıları neticesinde yolların engebeli hale geldiği gerekçesiyle kuzeydeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısının kapalı kaldığını vurguladı.
Ateşkesin ikinci gününde ise Gazze Şeridi'nin kuzeyine 63'ü Zikim, 194'ü Beyt Hanun Sınır Kapısından olmak üzere 257 tırın girdiğini aktaran yetkili, giren malzemeler arasında 216 çadır ve branda yüklü 13 tır olduğunu, gelen tırlarda yine yakıt ve gaz bulunmadığını dile getirdi.
Yetkili, üçüncü gün ise 117'si Zikim, 162'si ise Beyt Hanun Sınır Kapısından olmak üzere 279 tırın Gazze Şeridi'nin kuzeyine giriş yaptığını ve bu tırlarda da yine yakıt, gaz veya barınma malzemeleri gibi temel ihtiyaç malzemelerinin bulunmadığını vurguladı.
Filistinli yetkili, dördüncü güne rastlayan 22 Ocak Çarşamba günü de 77'si Zikim, 164'ü ise ise Beyt Hanun Sınır Kapısından olmak üzere 241 tırın Gazze Şeridi'nin kuzeyine girdiğini, başka herhangi bir malzemenin girdiğine dair kayıt bulunmadığını belirtti.
Anlaşmaya göre, günlük 300 yardım tırının Gazze Şeridi'nin kuzeyine girmesi öngörülüyor. Bu da İsrail'in engelleri nedeniyle bu maddenin uygulanmasının engellendiğini ve giriş yapması gereken tır sayısının azaldığını gösteriyor.
BM: Gazze'de 1 milyon çocuğun ruh sağlığı ve psiko-sosyal desteğe ihtiyacı var
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Rusya'nın talebi üzerine Gazze'deki çocukların durumuna ilişkin oturum düzenledi.
Burada üye ülkeleri bilgilendiren BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, Gazze'de ateşkesin hayati bir nefes alma fırsatı sunduğunu kaydetti.
Tarafların anlaşmaya sadık kalması durumunda daha fazla hayat kurtarılabileceğini vurgulayan Fletcher, "Gazze'de 15 ay boyunca çocuklar öldürüldü, aç bırakıldı ve soğuktan donarak hayatını kaybetti. Yaralandılar, yetim kaldılar ya da ailelerinden ayrıldılar. Tahminlere göre, Gazze'de 17 binden fazla çocuk ailesinden ayrı durumda." ifadelerini kullandı.
Fletcher, bazılarının ise henüz ilk nefesini almadan, anneleriyle birlikte doğumda hayatını kaybettiğine dikkati çekerek, yaklaşık 150 bin hamile kadın ve yeni annenin, sağlık hizmetlerine acil şekilde ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.
Çocukların okullarını ve eğitimlerini kaybettiğini anlatan Fletcher, kronik hastalıklara sahip olanların da ihtiyaç duydukları bakıma ulaşmakta zorlandığını ve birçok çocuğun bunlara erişimi olmadığını söyledi.
Fletcher, "BM Çocuklara Yardım Fonu'na göre, 1 milyon çocuk depresyon, anksiyete ve intihar düşünceleri nedeniyle ruh sağlığı ve psiko-sosyal desteğe ihtiyaç duyuyor. Bir nesil travma yaşadı." dedi.
Gazze'de ateşkesin ardından insani yardımın güvenli ve engelsiz bir şekilde sağlanması ve yağmalamaların neredeyse tamamen sona ermesiyle BM'nin faaliyetlerini önemli ölçüde iyileştirdiğini belirten Fletcher, "İnsani yardım kuruluşları ve ajanslar, hedeflerimizi gerçekleştirmek için birleşti. Bunun merkezinde her zamanki gibi BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı var. Ancak bunu tek başımıza yapamayız." diye konuştu.
Fletcher, Gazze'ye büyük miktarda yardım ulaştırılması için ortak çaba gerektiğinin altını çizerek, stokların düzenli yenilenmesinin kritik öneme sahip olduğunu, bunun üye devletlerin yanı sıra özel sektör tarafından da desteklenmesi gerektiğini vurguladı.
Batı Şeria'da şiddet, ateşkes ilan edilmesinin ardından arttı
BM'nin Gazze'de çalışmalarına devam ederken işgal altındaki Batı Şeria'daki durumu da göz ardı edemeyeceğini dikkati çeken Fletcher, "Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da rekor düzeyde can kayıpları, yerinden edilmeler ve erişim kısıtlamaları yaşandı. Bu eğilimler, ateşkesin ilan edilmesinden bu yana yoğunlaştı." ifadelerini kullandı.
Fletcher, "İsrailli yerleşimcilerin" Filistin köylerine saldırarak evleri ve mülklerini ateşe verdiğini, hareket kısıtlamalarının arttığını ve Filistinlilerin temel hizmetlere ve geçim kaynaklarına erişiminin engellendiğini bildirdi.
Batı Şeria genelinde kitlesel tutuklamalar yapıldığına işaret eden Fletcher, özellikle Cenin'deki durumun endişe verici olduğunu dile getirdi.
"Gazze'nin çocukları 'yan hasar' değildir"
Fletcher, "Bu anı değerlendirmeliyiz." diyerek BMGK'den taleplerini şu şekilde sıraladı:
"Ateşkesin sürdürülmesinin sağlanması, Gazze ve Batı Şeria da dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında uluslararası hukukun uygulanmasının sağlanması, üye devletlerin insani yardım operasyonlarının yeterince finanse edilmesini sağlaması."
"Gazze'nin çocukları 'yan hasar' değildir." şeklindeki değerlendirmesini paylaşan Fletcher, onların da dünyanın her yerindeki çocuklar kadar güvenliği, eğitimi ve umudu hak ettiğini söyledi.
Fletcher, "Onlar, bu savaş sırasında dünyanın onların yanında olmadığına inanıyorlar. Şimdi onların yanında olmalıyız." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.