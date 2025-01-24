BM: İsrail ordusunun Batı Şeria'da bu ay düzenlediği saldırılarda 34 Filistinli hayatını kaybetti
Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da bu ay düzenlediği saldırılarda 6'sı çocuk olmak üzere 34 Filistinlinin öldüğünü bildirdi.
Ankara/Cenin
BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
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İsrail ordusunun Batı Şeria'da bu ay düzenlediği saldırılarda 34 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Açıklamada saldırılar sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerden 6'sının çocuk olduğu ifade edildi.
İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na 4 gündür devam eden saldırılarında da 12 Filistinlinin öldüğü 50 kişin yaralandığı kaydedildi.
İsraillilerin geçen haftaki saldırılarında 17 Filistinli yaralandı
Açıklamada ayrıca Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırılarına da yer verildi.
Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin geçen hafta Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda 17 Filistinlinin yaralandığı çok sayıda ev ve aracın da hasar gördüğü belirtildi.
İsrail ordusunun Batı Şeria'da bazı yolları kapatması ve kontrol noktaları nedeniyle bölgede Filistinlilerin hareket kısıtlamasıyla karşı karşıya olduğu, işlerine dahi gidemediklerine dikkat çekildi.
Gazze'de altyapının ve hayatların yeniden inşası yıllar alacak
BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) sosyal medya hesabından, Gazze'deki duruma ilişkin açıklama yapıldı.
İsrail saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'de 1,9 milyon kişinin zorla yerinden edildiği hatırlatıldı.
Açıklamada, zorla yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümünün derme çatma çadırlarda yaşamak zorunda kaldığına işaret edildi.
Gazze'deki evlerin büyük bölümünün tamamen yıkıldığı ya da ikamet edilemeyecek derecede hasar gördüğü vurgulanan açıklamada, "Altyapının ve hayatların yeniden inşası, travmanın giderilmesi yıllar alacak." ifadesine yer verildi.
Gazze'deki konutların yüzde 92'si ya yıkıldı ya da hasar gördü
İsrail saldırıları sonucu başta kuzeyi olmak üzere Gazze Şeridi'ndeki ağır yıkım dikkati çekiyor.
BM'ye göre, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'deki konutların 160 bini yıkıldı, 276 bini ise büyük oranda veya kısmen hasar gördü.
Bu da Gazze'deki konutların yüzde 92'sinin ya yıkıldığı ya da hasar gördüğü anlamına geliyor.
İsrail ordusu, Cenin Mülteci Kampı'na 4 gündür sürdürdüğü saldırıları yoğunlaştırdı
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, saldırılarını yoğunlaştırdığı Cenin Mülteci Kampı'na takviye güç gönderdi. Bölgede zaman zaman patlama ve çatışma sesleri duyuldu.
İsrail ordusuna ait buldozerler de dört gündür kamptaki altyapıyı ve dükkanları tahrip ediyor.
Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği saldırı başlattı.
İsrail ordusunun, Cenin kenti ve mülteci kampına sürdürdüğü saldırılarda 12 Filistinli yaşamını yitirdi, yaklaşık 50 kişi yaralandı.
İsrail ordusunun ayrıca Cenin'de su, elektrik ile iletişim altyapısına zarar vererek kesintiye yol açtığı ve bölgedeki evleri yıktığı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.