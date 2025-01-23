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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Washington Post: Google, Gazze'de başından beri İsrail'in yapay zeka taleplerini karşılamak için çalıştı

Washington Post, Google çalışanlarının, İsrail'in Gazze'deki soykırımının ilk haftalarından itibaren İsrail ordusunun şirketin en son yapay zeka teknolojisine erişimini sağlamak için çalıştığını ortaya koydu.

Muhammet Tarhan  | 23.01.2025 - Güncelleme : 23.01.2025
Washington Post: Google, Gazze'de başından beri İsrail'in yapay zeka taleplerini karşılamak için çalıştı

İstanbul

ABD'deki Washington Post gazetesinin haberine göre, şirket çalışanlarının İsrail hükümetiyle yaptığı Nimbus bulut bilişim sözleşmesi protestoları sonrasında Google, kamuoyu önünde İsrail'in ulusal güvenlik aygıtıyla arasına mesafe koymaya çalışsa da İsrail Savunma Bakanlığı ve İsrail ordusuna doğrudan yardım etmeyi sürdürdü.

Gazetenin elde ettiği şirket içi belgelerine göre, Google, Amazon ile rekabet edebilmek için 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ilk haftalarından itibaren İsrail ordusunun yapay zeka araçlarına daha fazla erişim taleplerini karşıladı.

Belgeler, İsrail Savunma Bakanlığının, Google'ın Vertex adlı hizmetinin kullanımını ivedi genişletmek isteğini gösteriyor. Vertex, Google müşterilerinin yapay zeka algoritmalarını kendi verilerine uygulayabilmesini sağlıyor. Bu noktada, belgelere göre, 7 Ekim 2023'ten sonraki haftalarda, bulut bölümündeki bir Google çalışanı, İsrail Savunma Bakanlığının şirketin yapay zeka teknolojisine daha fazla erişim sağlaması yönündeki taleplerini hızlandırdı.

İç yazışma belgelerinde bir Google çalışanının da şirketin hızlı şekilde daha fazla erişim imkanı vermemesi halinde İsrail ordusunun rakipleri olan ve Nimbus sözleşmesi kapsamında İsrail hükümetiyle çalışan Amazon'a yöneleceği uyarısında bulunduğu dikkati çekiyor.

Kasım 2023'e ait bir başka belgede ise bir Google çalışanının İsrail Savunma Bakanlığının talebinin yerine getirilmesine yardımcı olduğu için diğer bir iş arkadaşına teşekkür ettiği görülüyor. Bu da talebin yerine getirildiğini gösteriyor.

Dahası, 2024'ün ilkbahar ve yaz aylarına ait şirket içi dokümanda, Google çalışanlarının İsrail ordusu için yapay zeka teknolojisine ek erişim talep ettiği anlaşılıyor.

Ancak gazete, elde edilen belgelerde, İsrail Savunma Bakanlığının Google'ın yapay zeka teknolojisini tam olarak nasıl kullanmayı planladığına veya bunların ordunun operasyonlarına nasıl katkı sağladığına yönelik bilgilerin bulunmadığını aktardı.

İsrail, yakın zamana kadar Google'ın yapay zekasını kullanmış

Öte yandan belgeler, İsrail'in Gazze'nin büyük bölümünü harabeye çevirdiği bir yılın ardından, Kasım 2024'te bile İsrail ordusunun hala Google'dan en son yapay zeka teknolojisine talep etmeye devam ettiğini gösteriyor. Bu tarihlere ait belgeler, bir Google çalışanının metinleri ve sesleri işlemek için kendi yapay zeka asistanını geliştirmek isteyen İsrail ordusu için şirketin Gemini yapay zeka teknolojisine erişim talebinde bulunduğunu gösteriyor.

İsrailli medya kuruluşu People and Computers'ın bir makalesine göre, İsrail hükümetinin Ulusal Siber Direktörlüğü Genel Müdürü Gaby Portnoy, geçen yılın başlarında düzenlenen bir konferansta Nimbus sözleşmesinin savaş uygulamalarına doğrudan yardımcı olduğunu öne sürmüştü.

Google, Amazon ile birlikte İsrail hükümet teknolojisinde kapsamlı yükseltmeler yapmayı amaçlayan milyarlarca dolarlık Nimbus bulut bilişim sözleşmesi için İsrailli yetkililer tarafından seçildiği 2021'den bu yana İsrail hükümetinin önemli bir yüklenicisi konumunda.

Anlaşma kapsamında rakip şirketler İsrail'de veri merkezleri kurmuş ve devlet dairelerine bulut yazılımı ve depolama alanı sağlamayı kabul etmişti.

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