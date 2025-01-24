Dolar
35.69
Euro
37.48
Altın
2,772.74
ETH/USDT
3,399.10
BTC/USDT
105,253.00
BIST 100
10,097.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi, Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamasını görüşmek için İsrail'e gidecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'ın Tel Aviv ve Hamas arasında Gazze Şeridi'nde varılan ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını görüşmek üzere İsrail'i ziyaret edeceği bildirildi.

Mustafa Deveci  | 24.01.2025 - Güncelleme : 24.01.2025
Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi, Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamasını görüşmek için İsrail'e gidecek

Ankara

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Witkoff'un gelecek hafta önce Suudi Arabistan ardından da İsrail'e gideceği belirtildi.

Witkoff'un İsrail ziyaretinde Tel Aviv ile Hamas arasında varılan ateşkesin ikinci aşamasının müzakerelerinin ele alınacağı ifade edildi.

Fox News kanalında katıldığı bir programda Witkoff, İsrail ordusunun Gazze'de işgal ettiği Netzarim ve Philadelphi Koridoru'ndaki "denetime" katılacağını açıklamıştı.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacak.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında 19 Ocak'ta 3 İsrailli kadını serbest bırakmıştı.

İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevinden serbest bırakılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'yi demiryolu ile Suriye'ye bağlayan İslahiye Sınır Kapısı'nın yeniden açılması talebi
Yargı Reformu Stratejisi kapsamında istinaf ve temyiz süresi 6 aya inecek
Türk savunma sanayisinin milli ürünleri dünya ordularının radarında
Yılları "eskiten" kara yolu projelerinde sona yaklaşıldı
Kapıkule Sınır Kapısı'nda iki ayrı operasyonda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

Benzer haberler

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi, Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamasını görüşmek için İsrail'e gidecek

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi, Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamasını görüşmek için İsrail'e gidecek

BM: İsrail ordusunun Batı Şeria'da bu ay düzenlediği saldırılarda 34 Filistinli hayatını kaybetti

Rusya: UNICEF için Gazze'deki çocuklar, Ukrayna'daki çocuklardan daha önemsiz

İsrail'in engellemeleri nedeniyle Gazze'nin kuzeyine 4 günde sadece 861 tır giriş yaptı

İsrail'in engellemeleri nedeniyle Gazze'nin kuzeyine 4 günde sadece 861 tır giriş yaptı
İsrail'in öldürdüğü Eygi'nin eşine göre adalet arayışında çözüm İsrail'in sorumlu tutulması

İsrail'in öldürdüğü Eygi'nin eşine göre adalet arayışında çözüm İsrail'in sorumlu tutulması
Gazze'de evlerine dönmeye hazırlanan Filistinlilerin çadırları sular altında kaldı

Gazze'de evlerine dönmeye hazırlanan Filistinlilerin çadırları sular altında kaldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet