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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrailli esirlerin aileleri, Netanyahu ve bakanlarının anlaşmayı sabote etmesinden endişeli

İsrailli esirlerin aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümet yetkililerinin açıklamalarının, anlaşmayı tam olarak uygulamaya niyetlerinin olmadığını gösterdiğini belirtti.

Burak Dağ  | 24.01.2025 - Güncelleme : 24.01.2025
İsrailli esirlerin aileleri, Netanyahu ve bakanlarının anlaşmayı sabote etmesinden endişeli

Kudüs

Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu Rehineler ve Kayıp Aileleri Forumu'nun düzenlediği basın açıklamasında, Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump'a anlaşmanın tam olarak uygulanması çağrısında bulunuldu.

İsrailli esir Ohad Ben Ami'nin kızı Ella Ben Ami, "Başbakan Netanyahu ve bakanlarının konuşmalarını dinlediğimde, babamı geri getirecek anlaşmanın herkesi kapsamayacağı endişesine kapılıyorum." dedi.

Gazze'de tutulan İsrailli esir Nimrod Cohen'in annesi Vicky Cohen ise "Anlaşmanın tam olarak uygulanmayacağı endişesi hepimizin içini kemiriyor." ifadesini kullandı.

İsrailli esir Yonatan Samerano'nun annesi Ayelet Samerano da Netanyahu'ya seslenerek, anlaşmanın ikinci aşamasına ilişkin müzakerelerin birinci aşama bitmeden tamamlanmasını istediklerini söyledi.

Samerano ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'a da seslenerek, 94 İsrailli esirin serbest kalması için taraflara baskı yapmasını istedi.

⁠İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900’ün üzerinde Filistinli serbest bırakılacak.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında 3 İsrailli kadını Kızılhaç ekibine teslim etmişti.

İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevinden serbest bırakılmıştı.

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