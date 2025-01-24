Filistin Esirler Heyeti: İsrail hapishanelerinin Filistinli esirlerden boşaltılması konusunda umutluyuz
Filistin yönetimine bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti Başkanı Kaddura Faris, Tel Aviv yönetiminin esir takası anlaşmasına bağlı kalması durumunda Filistinlilerle dolu hapishanelerinin boşaltılması konusunda umutlu olduklarını söyledi
Ramallah
Faris, İsrail'in esir takası anlaşması kapsamında yurt dışına göndermesi beklenen Filistinli tutukluları karşılamak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti.
Hamas ve İsrail'in, serbest bırakılacakların listesini bugün Katar'a iletmesi bekleniyor
Kahire'ye gitmeden önce yaptığı açıklamada Faris, Hamas ile İsrail'in karşılıklı olarak serbest bırakacakları isimlerin listesini bugün arabulucu ülke Katar'a iletmelerini beklediklerini dile getirdi.
Faris, "İsrail hapishanelerinin Filistinli esirlerden boşaltılması konusunda umutluyuz. İsrail'in anlaşmayı engellememesi durumunda hapishanelerde yaşlı, hasta ve müebbet hapis cezasına çarptırılmış hiçbir esir kalmayacak." dedi.
Filistin-İsrail tarihinde "benzersiz" bir anlaşma
Gazze'de sağlanan ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına işaret eden Faris, aslında bunun anlaşmanın temeli olduğunu ve Filistinli tutukluların çoğunun birkaç ay içinde ailelerine kavuşacaklarını umduklarını söyledi.
Faris, uygulanması beklenen bu anlaşmanın Filistin-İsrail tarihinde "benzersiz" olduğunu ifade etti.
İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması
Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900’ün üzerinde Filistinli serbest bırakılacak.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında 19 Ocak'ta 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç ekibine teslim etti.
Bu kapsamda İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de saatler sonra işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.