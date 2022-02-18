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Dünya

BM: Afrika'nın Sahel bölgesinde 10,5 milyon kişi şiddetli açlıkla karşı karşıya

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Gıda Programı'nın (WFP) Cenevre sözcüsü Tomson Phiri, Afrika'nın orta kesimlerinde yer alan Sahel kuşağında 10,5 milyon kişinin şiddetli açlık kriziyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Ömer Faruk Yıldız   | 18.02.2022
BM: Afrika'nın Sahel bölgesinde 10,5 milyon kişi şiddetli açlıkla karşı karşıya Fotoğraf: Musa Özyürek/AA

Cenevre

BM'nin Cenevre ofisindeki basın toplantısında konuşan WFP Sözcüsü Phiri, Sahel bölgesinde artan gıda güvensizliği sorununa değindi.

Phiri, bölgede açlık riski altındaki kişi sayısının son 3 yılda neredeyse 10 kat arttığını vurgulayarak, "İç çatışmalar, Kovid-19 salgını ve iklim değişikliği, Sahel bölgesinde en az 10,5 milyon kişiyi şiddetli açlık ve geçim krizine sürükledi." dedi.

Gıda güvenliği riskinin çoğunlukla Burkina Faso, Çad, Mali, Moritanya ve Nijer'de görüldüğünü kaydeden Phiri, 10,5 milyon kişiden 1,1 milyonunun durumunun acil olduğu bilgisini paylaştı.

Zorunlu göç yüzde 400 arttı

Phiri, bölge ülkelerinde zorunlu göçün de son 8 yılda 10 kat arttığına dikkati çekerek, "Artan iç çatışmalar sonucu 2,6 milyon kişi evini terk etmeye zorlandı." diye konuştu.

Kovid-19'un başlamasından bu yana söz konusu ülkelerde gıda fiyatlarının da yüzde 30 arttığının altını çizen Phiri, Sahel bölgesinde yoksulluk oranının giderek yükseldiğini belirtti.

Phiri, son zamanlarda Burkina Faso'nun Benin sınırında da çatışmaların arttığına vurgu yaparak, "Çatışmaların sahil ülkelerine yayılması, bütün bölgenin istikrarına zarar vermenin yanı sıra kalkınma kazanımlarını da yok etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

WFP'nin Sahel bölgesinde insani yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilmek için gelecek 6 ay içinde 470 milyon dolar yardıma ihtiyaç duyduğunu hatırlatan Phiri, geçen yıl WFP'nin, bölgesel ortaklarıyla 9,3 milyon kişiye hayat kurtarıcı yardım ulaştırdığını ifade etti.

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