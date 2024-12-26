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Dünya

BM: 3 haftada komşu ülkelerden 50 binden fazla Suriyeli ülkesine dönüş yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, komşu ülkelerden Suriye'ye dönen mülteci sayısının 3 haftada 50 bini aştığını bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 26.12.2024 - Güncelleme : 26.12.2024
BM: 3 haftada komşu ülkelerden 50 binden fazla Suriyeli ülkesine dönüş yaptı

CENEVRE

Grandi, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşlerine ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

Komşu ülkelerden evlerine dönen Suriyeli mülteci sayısının yavaş yavaş arttığını aktaran Grandi, son 3 haftada 50 binden fazla kişinin ülkesine döndüğünü belirtti.

Grandi, Suriye'deki fiziki koşulların vahim durumda olmaya devam ettiğini, geri dönenlere ve ihtiyacı olan herkese daha fazla insani yardım ulaştırılması gerektiğini ifade etti.


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