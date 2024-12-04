Dolar
34.75
Euro
36.62
Altın
2,652.37
ETH/USDT
3,787.30
BTC/USDT
95,281.00
BIST 100
9,886.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Blinken'den, "Suriye'de son yaşananlar, Esed müttefiklerinin dikkatlerinin dağıldığını gösteriyor" yorumu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suriye'de yaşanan son gelişmelerin Beşşar Esed rejiminin destekçileri Rusya ve İran'ın "dikkatlerinin dağıldığının" bir göstergesi olduğunu söyledi.

Melike Pala, Lejla Biogradlija  | 04.12.2024 - Güncelleme : 04.12.2024
Blinken'den, "Suriye'de son yaşananlar, Esed müttefiklerinin dikkatlerinin dağıldığını gösteriyor" yorumu Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Ankara

Blinken, Brüksel'deki karargah binasında düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası basın toplantısında konuştu.

Suriye'de yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Blinken, "Suriye'de Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) saldırısıyla gördüğümüz şey, Esed’in kilit destekçilerinin ve müttefiklerinin, Rusya olsun, Hizbullah olsun, İran olsun, hepsinin farklı şekillerde, özellikle de kendi yarattıkları sorunlar nedeniyle dikkatlerinin dağıldığı gerçeğini yansıtıyor ve HTŞ bundan yararlanmış gibi görünüyor." dedi.

Mevcut durumda yapılması gereken şeyin bölgede gerilimin tırmanmasını önlemek olduğunu aktaran Blinken, bu doğrultuda Suriyeli sivillerin korunmasını sağlamak ve iç savaşı sona erdirmek için Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararı temelinde ilerleyen siyasi bir süreç başlatılması gerektiğini dile getirdi.

Blinken, "Esed'in siyasi bir sürece anlamlı şekilde dahil olmayı reddetmesi de bu son saldırıya ve HTŞ'nin sahada elde ettiği kazanımlara kapı açan şey olmuştur." diye konuştu.

ABD'nin Suriye'deki "kalıcı güvenlik çıkarının" terör örgütü DEAŞ'ın "yeniden dirilmesini ve geri gelmesini önlemek" olduğunu aktaran Blinken, "(Sözde halifeliğin fiziksel olarak kurulması) Bunun bir daha yaşanmamasını sağlamak son derece önemlidir." şeklinde konuştu.

"(Lübnan'da) Ateşkes sürüyor"

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım'da varılan ateşkes antlaşması ve İsrail'in bu antlaşmayı ihlal ettiğine yönelik yöneltilen soruya Blinken, "Öncelikle ateşkesin kendisi onu elde etmek için yürütülen yoğun bir diplomasinin ürünüdür." ifadelerini kullandı.

Ateşkesin ihlali kapsamında bu ihlali doğrulayacak unsurların olması gerektiğini söyleyen Blinken, "Fransa ile uygulama ve denetleme mekanizması oluşturduk. Eğer taraflardan birisinin ateşkesi ihlal ettiği yönünde bir endişe oluşursa, bu bize geliyor ve taraflarla iletişime geçiyoruz." dedi.

Blinken, "Ateşkesin sürdüğünü söyleyebilirim. Dediğim gibi ihlal endişesi olursa mekanizmayı kullanacağız. İsrail ve Lübnan'ın ateşkesi sürdürmek istediğini de söyleyebilirim." diye konuştu.

İsrail'i, ateşkesin güvenliğe ulaşmanın en iyi yolu olduğu noktasında bilinçli olmakla savunan Blinken, ateşkesin sürdürülmesinde de kararlı olduklarını aktardı.

"Ukrayna'nın seferberlik konusunda karar vermesi gerek"

Blinken, Ukrayna'nın seferberliği artırmasının savaşın gidişatı için önemli olacağını dile getirerek, "Bu çok önemli, zira para ve mühimmat olsa dahi Rusya'nın saldırılarıyla başa çıkabilmek için ön saflarda insanların olması gerekiyor. Ukrayna'nın daha fazla seferberlik konusunda vermesi gereken zor kararlar var, ancak bunlar gerekli kararlar." şeklinde konuştu.

ABD'nin de Ukrayna'nın seferber ettiği her askerin ihtiyaç duyduğu eğitim ve ekipmana sahip olmasını sağlama taahhüdü olduğunu hatırlatan Blinken, bu yardımların süreceği mesajını verdi.

Blinken, ayrıca olası barış müzakerelerinde Ukrayna'nın Rusya'ya karşı "güçlü bir pozisyonda olduğundan emin olmak istediklerini" ve bunu mümkün kılacak çabaların sürdüğünü söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Nevşehir'de otomobille öğrenci servisinin çarpıştığı kazada 16'sı öğrenci 24 kişi yaralandı
AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Veliaht Prensi Akishino'yu kabul etti
Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de Kuzey Atlantik Konseyi Oturumu'na katıldı
Halil Falyalı suç örgütü soruşturması tamamlandı

Benzer haberler

Putin: ABD, Orta Doğu'da aktif ve agresif şekilde hareket ediyor

Putin: ABD, Orta Doğu'da aktif ve agresif şekilde hareket ediyor

Suriye'de yeni sürecin kaybedeni PKK/YPG

Rusya: Ukrayna istihbaratı, Heyet Tahrir Şam militanları ile etkileşim içinde

Blinken'den, "Suriye'de son yaşananlar, Esed müttefiklerinin dikkatlerinin dağıldığını gösteriyor" yorumu

Blinken'den, "Suriye'de son yaşananlar, Esed müttefiklerinin dikkatlerinin dağıldığını gösteriyor" yorumu
Filistin, Batı Şeria'da İsraillilerin saldırılarından ABD'yi sorumlu tuttu

Filistin, Batı Şeria'da İsraillilerin saldırılarından ABD'yi sorumlu tuttu
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Huzur ve güveni hissettiği an herkes toprağına dönmek istiyor

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Huzur ve güveni hissettiği an herkes toprağına dönmek istiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet