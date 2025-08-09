Dolar
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi tarafından kabul edildi.-VTR-
Gündem

Çanakkale merkez ve Bayramiç'teki yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale merkez ve Bayramiç'teki yangınların ilerlemesinin durdurulduğunu ve yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi.

Mert Davut, Mustafa Bikeç, Sergen Sezgin, Mustafa Yılmaz, Sabahattin Sallama, Burak Akay, Çiğdem Münibe Alyanak  | 09.08.2025 - Güncelleme : 09.08.2025
Çanakkale merkez ve Bayramiç'teki yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alındı Fotoğraf: Burak Akay/AA

Çanakkale/Ankara

 Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale merkez ve Bayramiç'teki yangınların ilerlemesinin durdurulduğunu ve yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yangınların son durumuna ilişkin paylaşım yaptı.

Yangınlara ilişkin bilgi veren Yumaklı, "Çanakkale merkez ve Bayramiç'te, orman kahramanlarımızın gece boyu süren aralıksız müdahalesiyle her iki yangının da ilerlemesi durdurulmuş, yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Havadan ve karadan soğutma çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Yiğitler köyü kırsalında dün başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale sürüyor.

Ekiplerin karadan dünden bu yana yoğun mücadele verdiği çalışmalara günün ağarmasıyla uçak ve helikopterler de destek veriyor.

Yiğitler köyü kırsalında dün çıkan, ormanlık alana sıçrayan yangın rüzgarın etkisiyle yayılmış, Saçaklı, Ahmetçeli, Doğanca, Zeytinli ve Pıtırelli köyleri tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

Merkezdeki büyük oranda kontrol altına alınan yangına da müdahale sürüyor

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı kara ekipleri, merkeze bağlı Sarıcaeli köyündeki tarım arazisinde dün başlayan ve akşam saatlerinde büyük oranda kontrol altına alınan yangınla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Yangının büyük oranda kontrol altına alınması nedeniyle hava araçları, Bayramiç'teki yangın bölgesine yönlendirildi.

Çok sayıda kara ekibi, yangın sahasındaki çalışmalarına arazözlerle devam ediyor.

Merkeze bağlı Sarıcaeli köyündeki tarım arazisinde dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ormanlık alana sıçramış, havadan ve karadan müdahaleyle büyük oranda kontrol altına alınan yangınla ilgili 4 şüpheli yakalanmıştı.

