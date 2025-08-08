Dolar
40.68
Euro
47.46
Altın
3,395.63
ETH/USDT
3,956.80
BTC/USDT
116,100.00
BIST 100
10,972.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. - VTR
logo
Dünya

Trump'ın, orduya gizlice "yabancı kartellerle mücadele" emri verdiği iddiası

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Pentagon'a, Latin Amerika kökenli yabancı uyuşturucu kartelleriyle mücadele için gizlice talimat verdiği iddia edildi.

Hakan Çopur  | 08.08.2025 - Güncelleme : 08.08.2025
Trump'ın, orduya gizlice "yabancı kartellerle mücadele" emri verdiği iddiası Fotoğraf: Lokman Vural Elibol/AA

Washington

Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump'ın orduyu kartellerle mücadelede daha etkin kullanmak istediğine vurgu yapıldı.

Haberde, eskiden kolluk kuvvetlerinin görevi olarak bilinen kartellerle mücadele konusunda Trump'ın artık Amerikan ordusunu daha aktif şekilde kullanmak üzere gizlice emir verdiği belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Söz konusu talimatın, ABD tarafından "terör örgütü" olarak tanımlanan Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle mücadelede Amerikan ordusunun askeri güç kullanmasını mümkün hale getireceği kaydedildi.

Bu talimata göre Amerikan ordusu, yabancı kartellere karşı denizde ve yabancı topraklarda doğrudan askeri operasyonlar yürütme olasılığı için resmi bir dayanağa sahip olacak.

Ancak Trump'ın gizli talimatının, Kongre onayı alınmadan yürütülmesinin bazı yasal ve uluslararası hukuk sorunlarına da yol açabileceğine dikkat çekiliyor.

ABD Başkanı Trump, göreve geldikten sonra Tren de Aragua ve MS-13 gibi bazı uyuşturucu kartellerini "terör örgütleri" listesine eklemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu Mersin'de şehit annesine ulaştı
Karabük Valisi Yavuz, ormanlık alanda yeniden çıkan yangının çevrelendiğini söyledi:
Orman yangını riskinin yükseldiği haftada tedbirler sıkılaştırıldı
Filistin'e Destek Platformu'ndan "Gazze'ye Umut Işığı Ol" yürüyüşüne davet
Marmaris'te yanan ormanlık alanlar yeniden yeşeriyor

Benzer haberler

Trump'ın, orduya gizlice "yabancı kartellerle mücadele" emri verdiği iddiası

Trump'ın, orduya gizlice "yabancı kartellerle mücadele" emri verdiği iddiası

ABD'nin California eyaletinde çıkan yangınlar nedeniyle 2 bin 700'den fazla kişi tahliye edildi

Intel CEO'su Tan, kendisine istifa çağrısı yapan ABD Başkanı Trump'a yanıt verdi

Meydan okumanın bedeli: ABD-Brezilya ticaret gerilimi

Meydan okumanın bedeli: ABD-Brezilya ticaret gerilimi
Avrasya’da yeni eksen: Çin-Rusya ortaklığı

Avrasya’da yeni eksen: Çin-Rusya ortaklığı
ABD-Çin çip çekişmesine casusluk iddiaları damga vuruyor

ABD-Çin çip çekişmesine casusluk iddiaları damga vuruyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet