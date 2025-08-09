Dolar
40.66
Euro
47.36
Altın
3,398.08
ETH/USDT
4,170.00
BTC/USDT
116,595.00
BIST 100
10,972.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi tarafından kabul edildi.-VTR-
logo
Gündem

Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 11 kişi Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 6, ulusal seviyede aranan 5 suçlunun Gürcistan, Karadağ, İsveç ve Japonya'dan Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Huzeyfe Tarık Yaman  | 09.08.2025 - Güncelleme : 09.08.2025
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 11 kişi Türkiye'ye getirildi

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu Kabine döneminde 427 suçlunun Türkiye'ye iadesini sağladıklarını belirtti.

"Enselerindeyiz, bizden kaçamayacaklar" ifadesini kullanan Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan C.Ç, M.E.Ö, E.Y.B, Ü.A, S.K, ve M.G. ile ulusal seviyede aranan M.B, K.C.H, E.G, G.Ş. ve M.Y'nin yakalanarak Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını aktardı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunanların izini titizlikle sürdüklerini kaydeden Bakan Yerlikaya, haklarında kırmızı bülten çıkarılan ve uluslararası seviyede aranan kişilerin, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen operasyonel işbirlikleri sonucu yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, yakalanan isimlere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Kasten öldürme ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan, elebaşılığını A.T'nin yaptığı organize suç örgütü üyesi C.Ç. isimli şahıs Gürcistan'da, 'kasten öldürme ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan, 'Daltonlar' suç örgütü üyesi M.E.Ö. isimli şahıs Gürcistan'da, 'silahla yağma, cebir, tehdit ve hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan E.Y.B. isimli şahıs Gürcistan'da, 'birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ü.A. isimli şahıs Gürcistan'da, 'kasten öldürme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.K. isimli şahıs Karadağ'da, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.G. isimli şahıs İsveç'te, 'tasarlayarak öldürme' suçundan ulusal seviyede aranan, 'Banlılar' organize suç örgütü üyesi M.B. isimli şahıs Gürcistan'da, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan ulusal seviyede aranan K.C.H. ve E.G. isimli şahıslar Gürcistan'da, 'kasten yaralama, hakaret, mala zarar verme, kamu malına zarar verme, alkollü araç kullanma, basit yaralama, görevi yaptırmamak için direnme, trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlarından ulusal seviyede aranan G.Ş. isimli şahıs Gürcistan'da, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ulusal seviyede aranan M.Y. isimli şahıs Japonya'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı."

"Türk polisinden kaçamayacaklar"

Adalet Bakanlığı ile operasyonda görev alan Bakanlık çalışanlarına teşekkür eden Yerlikaya, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Asayiş Daire Başkanlığı ile İstihbarat ve KOM Başkanlıklarını tebrik etti.

Bakan Yerlikaya, "Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk polisinden kaçamayacaklar." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Çanakkale merkez ve Bayramiç'teki yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alındı
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 11 kişi Türkiye'ye getirildi
Dışişleri Bakanlığı: Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barışa yönelik atılan adımdan memnuniyet duyuyoruz
Hava sıcaklığı 22 ilde 40 derece ve üzerini gösterdi

Benzer haberler

Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 11 kişi Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 11 kişi Türkiye'ye getirildi

Bakan Yerlikaya, İtalya İçişleri Bakanı Piantedosi ile görüştü

Yasa dışı bahis operasyonlarında 32 şüpheli yakalandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Suriye İçişleri Bakanı Hattab'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Suriye İçişleri Bakanı Hattab'ı kabul etti
Emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 2 milyon 845 bin 632 araç denetlendi

Emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 2 milyon 845 bin 632 araç denetlendi
Bir haftada 22 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Bir haftada 22 göçmen kaçakçısı tutuklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet