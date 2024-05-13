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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Blinken: İsrail'in bazı durumlarda uluslararası insancıl hukuka uygun hareket etmediğini değerlendirmek makul

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, çocukların, kadınların ve erkeklerin öldürüldüğü göz önünde bulundurulduğunda İsrail'in "bazı durumlarda uluslararası insancıl hukuka uygun bir şekilde hareket etmediğini değerlendirmenin makul olduğunu" söyledi.

Aynur Şeyma Asan, Dilara Karataş  | 13.05.2024 - Güncelleme : 13.05.2024
Blinken: İsrail'in bazı durumlarda uluslararası insancıl hukuka uygun hareket etmediğini değerlendirmek makul

Ankara

Blinken, CBS televizyonundaki "Face the Nation" programına konuk oldu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin raporda 7 Ekim 2023 sonrası insani yardıma ilişkin "endişelerin" yer aldığını kaydeden Blinken, çeşitli "olayların değerlendirmesinin devam ettiğini" belirtti.

Blinken, bölgede "karmaşık bir askeri ortam" olduğunu ifade ederek, çocukların, kadınların ve erkeklerin öldürüldüğü ya da zarar gördüğü vakaların tamamı göz önünde bulundurulduğunda, "İsrail'in bazı durumlarda uluslararası insancıl hukuka uygun bir şekilde hareket etmediğini değerlendirmek makuldür." diye konuştu.

"İsrail, Refah'a yönelik büyük bir askeri operasyon başlatırsa, bu operasyon için tedarik etmeyeceğimiz bazı sistemler olduğu konusunda net olduk." ifadesini kullanan Blinken, mühimmat sevkiyatı konusunda İsrail tarafı ile aktif görüşme içinde olduklarını söyledi.

Blinken, "(Silahların) Kullanım şekli hakkında gerçek endişelerimiz var. Biz iki şeye inanıyoruz. Birincisi, (Refah'ta) sivillerin korunmasına ilişkin net ve muteber planınız olması lazım ki biz bunu henüz görmedik. İkincisi, Gazze'deki çatışma bittikten sonrasına ilişkin bir plan görmeliyiz ve bunu da henüz görmedik." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, 9 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Refah'a büyük bir saldırı düzenlemesi halinde İsrail'e silah yardımlarını askıya alacağını söylemiş, Biden'ın bu açıklamasına hem ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den hem de İsrail tarafından tepki gelmişti.

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