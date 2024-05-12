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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Dünya İslam Bilginleri İstişare Zirvesi Açılış programında konuşuyor.
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM, İsrail'in tahliye talebinin ardından yüz binlerce Filistinlinin Refah'tan kaçtığını bildirdi

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail ordusunun Refah'a yönelik tahliye talebinin ardından yüz binlerce Filistinlinin kaçtığını belirterek, Refah'ın doğusunda 6 Mayıs'tan bu yana 278 binden fazla kişinin yerinden edildiğini belirtti.

Muhammet İkbal Arslan  | 12.05.2024 - Güncelleme : 12.05.2024
BM, İsrail'in tahliye talebinin ardından yüz binlerce Filistinlinin Refah'tan kaçtığını bildirdi

Cenevre

Türk, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya ve Beyt Lahiya ile orta kesimlerine hava saldırılarını yoğunlaştırması nedeniyle buradaki koşulların hızla kötüye gitmesinden derin üzüntü duyduğunu kaydetti.

İsrail ordusunun Refah'a yönelik tahliye talebinin ardından yüz binlerce Filistinlinin buradan kaçtığına işaret eden Türk, bu durumun, derin bir travma yaşayan nüfusun yeniden kitlesel olarak yerinden edilmesine neden olduğunu belirtti.

Türk, "İsrail ordusunun, Refah'ın doğusundaki Filistinlilere yönelik 'tahliye emri' çıkardığı 6 Mayıs'tan bu yana 278 binden fazla kişi yerinden edildi. Buna, engelliler, kronik hastalar, yaşlılar, yaralılar, hamile kadınlar ve fiziksel olarak yardım almadan hareket edemeyen birçok kişi de dahil. Son 'tahliye emirleri' Refah'ta bir milyona yakın insanı etkiliyor. Bu insanlar şimdi nereye gitmeliler? Gazze'de güvenli bir bölge yok." ifadelerini kullandı.

Refah'tan yerinden edilenleri kabul etmesi beklenen Han Yunus dahil Gazze'deki diğer kentlerin moloz yığınına çevrilmiş durumda ve saldırı altında olduğunu hatırlatan Türk, Refah'a yönelik olası geniş çaplı bir saldırının yıkıcı etkilerine ilişkin duyduğu endişeyi defalarca dile getirdiğini vurguladı.

Türk, Gazze'ye insani yardımlarının girişinin yapıldığı üç geçiş noktasının İsrail güçlerince kapatıldığına işaret ederek, gıdaların taşınmasından hastanelerin çalışmasına kadar her şeyi etkileyen bir yakıt sıkıntısının olduğunun altını çizdi.

Gazze'de saldırılardan etkilenen bölgelerdeki insani yardım çalışanlarının güvenliğine ilişkin de endişe duyduğunu kaydeden >Türk, "Tekrar ediyorum, Refah'a geniş çaplı bir saldırı gerçekleştirilemez. Nüfuz sahibi tüm devletler bunu önlemek ve sivillerin hayatını korumak için ellerinden gelen her şeyi yapmalıdır." ifadelerini kullandı.

Türk, taraflara acilen ateşkes konusunda anlaşmaları ve tüm rehinelerin serbest bırakılması konusunda anlaşmaları için çağrısını yineledi.

Refah'taki binlerce Filistinli göç ediyor

İsrail ordusunun, bölgenin boşaltılması yönündeki tehditlerinin ardından Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde binlerce Filistinli göç etmeye başlamıştı.

Daha önce Gazze'nin kuzey bölgelerindeki saldırılar nedeniyle "güvenli bölge" ilan edilen Refah'a gelip buralarda çadırlarda kalan binlerce Filistinli çadırlarını Han Yunus ve Deyr el-Belah kentlerine taşıyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgeler listesini genişletmesinden 300 bin Filistinlinin etkilendiğini duyurdu.

UNRWA, İsrail'in, uluslararası tüm uyarılara rağmen başlattığı Refah kentine yönelik kara saldırısının ardından 150 bin Filistinlinin kentten göç ettiğinin tahmin edildiğini açıkladı.

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