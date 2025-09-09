Dolar
41.26
Euro
48.37
Altın
3,643.87
ETH/USDT
4,287.50
BTC/USDT
111,091.00
BIST 100
10,486.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

BM'nin yeni Genel Kurul Başkanı Baerbock Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler'in (BM) yeni Genel Kurul Başkanı Annalena Baerbock, Gazze'de, "insani durumun iyileştirilmesi ve ateşkesin sağlanması" gerektiğini vurguladı.

Mücahit Oktay  | 09.09.2025 - Güncelleme : 09.09.2025
BM'nin yeni Genel Kurul Başkanı Baerbock Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

Eski Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, bu sabah yemin etmesinin ardından BM 80'inci Genel Kurul Başkanı olarak yaptığı ilk basın açıklamasında, Gazze'de "acil ve kalıcı bir ateşkes için diplomatik çabaların yoğunlaştırılması" çağrısında bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Bölgede (Gazze) daha fazla ilgiye değil, acil ve kalıcı bir ateşkes için yoğunlaştırılmış diplomatik çabalara, İsrail hükümetinin Gazze'deki sivillerin insani durumlarını iyileştirmesine ve Hamas tarafından tutulan tüm esirlerin serbest bırakılmasına ihtiyacımız var." ifadelerine yer veren Baerbock, İsrail’in Katar’da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısını ise "endişe verici" bir gelişme olarak değerlendirdi.

Baerbock, "Tüm tarafları BM Şartı'mızın gerektirdiği şekilde azami itidal göstermeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

BM'ye üye tüm devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Baerbock, BM'nin 80'inci dönem açılış toplantılarına katılacak tüm heyetlere, ev sahibi ülkenin izin vermesi gerektiğinin, bunun ABD ile BM arasında yapılan anlaşmanın bir gereği olduğunun altını çizdi.

Yeni BM Genel Kurul Başkanı, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda bir dönüm noktasındayız. BM, hem mali hem de siyasi olarak baskı altında. Bu nedenle 80'inci oturum sıradan bir oturum değil. Kuruluşundan 80 yıl sonra, bölünmüş bir dünyada, görevimiz Birleşmiş Milletler'i ayakta tutmak, güçlendirmek ve 21. yüzyıla uygun hale getirmektir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ten İzmir'in kurtuluşunun 103. yılına özel gösteri
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İsrail'in Hamas müzakere heyetine saldırısına ilişkin açıklama
İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor
İletişim Başkanı Duran: Uluslararası toplum, İsrail'in saldırgan politikalarına artık sessiz kalmamalı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Hamas heyetini hedef alan saldırısına ilişkin açıklama

Benzer haberler

BM'nin yeni Genel Kurul Başkanı Baerbock Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı

BM'nin yeni Genel Kurul Başkanı Baerbock Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı

İİT-Arap Birliği Gazze Temas Grubu Komitesi Dışişleri Bakanlarından İsrail'e kınama

BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze'de operasyonların genişletilmesi yıkıcı sonuçlara yol açacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet